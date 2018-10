Fabol pide que la FBF haga cumplir los fallos

“Se debería hacer cumplir estos fallos, notificar a los clubes como tribunal y que cumplan como lo hacen cuando viene un fallo de la FIFA: inmediatamente cumplen los clubes. Si es que vamos a estar con una federación que no cumple sus propias normas, va a seguir el chiverío acá en Bolivia”, señaló ayer el secretario ejecutivo de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), Milton Melgar, con relación a las resoluciones que emanan del Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) y que el ente federativo no los hace efectivos.

Luego señaló que, en el caso de Real Potosí, los jugadores pidieron que Fabol aún no intervenga en el tema, puesto que primero quieren llegar a acuerdos con su dirigencia. Sin embargo, no es el único caso, porque se conoce que hay varios fallos que no se están haciendo cumplir, señaló Melgar.

“La FBF no está cumpliendo con esos compromisos que hemos tenido en las distintas reuniones con el presidente, el TSDD no se ha reunido y eso obviamente perjudica el accionar de lo que es una normativa, de lo que es un fútbol serio”, aseguró el representante de Fabol.