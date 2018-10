Facebook ha vuelto a tomar medidas para combatir las fake news. La red social ha dado a conocer que hoy eliminó 559 páginas y 251 cuentas que constantemente han infringido sus reglas contra el spam y el comportamiento inadecuado. Este movimiento fue realizado en los Estados Unidos, país que está muy próximo a celebrar sus elecciones de medio término.

De acuerdo a Facebook, muchas de las cuentas involucradas compartían una gran cantidad de publicaciones con el fin de atraer tráfico a su web: “Las personas detrás de la actividad también publicaban las mismas publicaciones de clickbait en docenas de Grupos de Facebook. A menudo cientos de veces en un corto período de tiempo para aumentar el tráfico de sus sitios web”, señala el comunicado.

Muchas de las cuentas utilizadas eran falsas para incrementar las interacciones sobre el contenido, aumentando así la popularidad de las publicaciones hasta obtener más audiencia. El algoritmo de la red social se los permitiría. La plataforma logró detectar “granjas de anuncios que usaban Facebook para engañar a las personas y hacerles creer que eran foros para un debate político legítimo”.

Facebook afirman que ha tomado decisiones similares con páginas de Rusia, Reino Unido y el Medio Oriente

La compañía menciona que “las personas necesitan confiar en las conexiones que hacen en Facebook”, por ello su política continuará prohibiendo este tipo de comportamientos coordinados. Han dejado claro que en el presente año han tomado medidas contra páginas, grupos y cuentas que tienen como objetivo estimular el debate político por medio de fake news. Sus acciones no sólo se han ejecutado en Estados Unidos, también a regiones como Rusia, Reino Unido y el Medio Oriente.

Facebook no ha dicho públicamente las páginas que ha eliminado, pero Bloombergmenciona un par que tenían una gran audiencia. Nation in Distress contaba con 3 millones de seguidores y compartía memes con ideología conservadora. Por su parte, Reverb Press tenía 800.000 seguidores y publicaba contenido que iba en contra de las decisiones que tomaba la Suprema Corte del país norteamericano, incluyendo el reciente caso de Brett Kavanaugh.

La empresa comandada por Mark Zuckerberg está muy lejos de vivir su mejor momento. El pasado 28 de septiembre se informó sobre una brecha de seguridadque estuvo presente en la plataforma desde julio del año anterior. Un total de 90 millones de cuentas resultaron afectadas por la situación. Los usuarios se vieron obligados a iniciar sesión nuevamente. Hasta la fecha continúan las investigaciones sobre lo ocurrido.

La red social ya fue demandada por el fallo de seguridad descubierto en septiembre

Claro, las demandas no se han hecho esperar. Un día después, Carla Echavarria y Derick Walker presentaron una denuncia contra Facebook, afirmando que podían ser víctimas del robo de identidad debido a falta de seguridad. Esta historia todavía no encuentra un desenlace, la red social continúa involucrada en varios escándalos y no parece que pronto vayan a encontrar la tranquilidad.

Fuente: https://hipertextual.com