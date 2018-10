Facebook podría usar los datos que recopila a través de su nuevo dispositivo Portal para mostrar anuncios

Rafa Camargo, vicepresidente de Producto a cargo de Portal, se contactó con ese portal y pidió disculpas por haber dado, en un comienzo, información incorrecta. Según dijo, si bien los datos pueden, técnicamente, ser usados para orientar los anuncios que ve el usuario, no sabe si efectivamente esa información recopilada será utilizada con ese propósito. Y añadió que el equipo de Portal no planea usar los datos para fines de segmentación de anuncios porque Portal no publica anuncios. De ahí la supuesta confusión.