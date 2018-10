Fausto es el personaje principal de la obra más importante de la literatura alemana, del genio Johann Wolfgang von Goethe. Trata de un hombre que ha llegado a la cima del conocimiento, pero que vive insatisfecho porque quiere ser como Dios y saber los secretos de la ciencia, la religión y la filosofía. Para conseguirlo hace un pacto con el diablo y éste le promete cumplirle todos sus deseos a cambio de que Fausto lo sirva en la otra vida. Antes de llegar a este acuerdo, Dios le advierte al demonio que si no logra robarse el alma de Fausto deberá desistir para siempre y dejarlo en paz. Para no correr riesgos, Mefistófeles (así le dicen a Satanás), le pide a su nuevo pupilo sellar un pacto de sangre, situación que le disgusta, pero que termina aceptando movido por su ambición. Vender su alma al diablo no fue una tarea fácil para nuestro amigo, aunque afortunadamente tuvo un final feliz, algo que puede no ocurrir con el nuevo Fiscal General del Estado, cuyo nombre es Fausto Juan Lanchipa Ponce, exfuncionario del Gobierno del MAS.

Fuente: eldia.com.bo