Forestales temen ahondar crisis ven inviable pagar el segundo aguinaldo

Contexto. Son al menos 10 sectores de la economía boliviana quienes se han pronunciado en rechazo a esta medida, ya que se encuentran en la imposibilidad de cumplir con el beneficio a los trabajadores, porque no han crecido lo suficiente.





Ref. Fotografia: Crisis. Por varios años el sector forestal no ha podido dinamizarse, el pago del segundo aguinaldo podría asfixiarlos.

El sector forestal, uno de los más golpeados del país, y que intenta salir de la crisis que ha mantenido por varios años, se suma al rechazo del pago del segundo aguinaldo, toda vez que esta medida dispuesta por el gobierno central, podría ahondar más la crisis por la que atraviesan. Ya son varios los sectores que han hecho conocer su posición frente a este anuncio hecho por el gobierno, toda vez que consideran inviable cumplir con el beneficio a los trabajadores.

Intentan reactivar la economía forestal. El Presidente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), Diego Justiniano, indicó que al igual que muchos sectores de la economía boliviana, el forestal arrastra una crisis muy compleja desde hace 6 años y este 2018, gracias a los esfuerzos empresariales en la búsqueda de mercados externos, están intentando reactivar la economía forestal, no solo de los empresarios sino de todos los actores, es decir, indígenas, campesinos, pequeñas, medianas y grandes empresas. “De ahí que, obligarnos a pagar un segundo aguinaldo nos pone en una delicada situación, ya que los últimos años hemos tenido un importante decrecimiento económico. La obligación de pago de un segundo aguinaldo, es una medida extremadamente perjudicial”, dijo Justiniano, quien agregó que en el caso del sector forestal, no es un mero discurso el efecto nefasto que esta medida acarrea. “Hemos demostrado que en los últimos 6 años se han cerrado más de 3.000 unidades productivas entre micro, pequeñas, medianas y grandes, se han despedido a más de 25.000 trabajadores. El segundo aguinaldo para el sector forestal, ha contribuido a profundizar nuestra crisis sectorial pues, es decir, siempre termina generando más perjuicios que beneficios en el corto y mediano plazo”, acotó.

Ante la consulta de si pagarán esta obligación manifestó que al encontrarse enmarcado en la ley, “solo podemos asegurar que va a ser muy difícil, por no decir imposible, que la mayoría de nuestros asociados puedan pagar el segundo aguinaldo. Es más, estoy seguro que esta medida precipitará el cierre de muchas otras empresas con el consiguiente despido de personal, que es lo que más nos preocupa”, finalizó.

10 sectores de la economía sin posibilidades de cumplir. Desde que el presidente Evo Morales hizo el anuncio del crecimiento de la economía de 4,61% que daba pie al pago del segundo aguinaldo, fueron varios los sectores que han hecho conocer el rechazo a este medida. En el caso de las medianas y pequeñas empresas (Mypes), son muchas las que no están en condiciones de cumplir con el pago, por lo que advirtieron el cierre de muchas unidades productivas en el país, lo que hará crecer más el comercio informal y por ende al contrabando. Para este sector el pago del segundo aguinaldo supone 10 mil bolivianos más a cada microempresa de tan solo 3 trabajadores. “Definitivamente no hay la posibilidad, no hay de dónde sacar la plata, no podemos seguir endeudándonos”, dijo Juan Carlos Vargas, presidente de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype).

De igual manera, la Asociación de Surtidores (Asosur), hizo conocer su imposibilidad de pagar el beneficio, toda vez que sus comisiones están congeladas hace varios años.

Por su parte los industriales ven un atentado a la inversión y a la industria del país. “Esto es un castigo a la inversión privada y un desincentivo a la producción Hecho en Bolivia, con lo que se agravará el contrabando”, dijo Horacio Villegas, presidente de la Cámara Nacional de Industrial (CNI).

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, señaló que la determinación del presidente Evo Morales respecto a pagar el doble aguinaldo “es una medida política” que no responde a la realidad del empresariado. “Las consecuencias serán nefastas para el empleo, inversión, déficit fiscal y en general para la economía”, manifestó.

El representante de los empresarios privados de Bolivia, Ronald Nostas, a tiempo de rechazar la medida, dijo que el segundo aguinaldo va a beneficiar a menos del 20% de los trabajadores bolivianos, perjudicando al 80% restante, además menciona que va a alimentar al contrabando y va a resultar en informalidad laboral, cierre de mypes e incluso presiones sobre el déficit fiscal.

La Federación Departamental de Productores Lecheros (Fedeple), a través de su presidente Klaus

Frerking, hicieron conocer su preocupación, toda vez que una gran mayoría son pequeños productores sin posibilidad de asumir una medida como esta.

Por otro lado, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Freddy Suárez, dijo que el agro no ha logrado recuperarse de las pérdidas de años anteriores, donde hubo pérdidas millonarias debido a la sequía, a eso se le suma el nivel de precios bajos que se han ido registrando, además del contrabando que han diezmado los precios de productos agropecuarios, por todo lo antecedido, el sector rechaza totalmente el pago del doble aguinaldo. “Es una medida que asfixia a los productores, los obliga a sacrificar parte de su patrimonio y a endeudarse para cumplir con sus obligaciones”, dijo Suárez. A este rechazo se suma la Cainco, que ve irracional que se pague el doble aguinaldo. Los gastronómicos, están en emergencia, porque sus ventas han reducido en un 30% y el sector informal va creciendo, por lo que rechazan el pago del doble aguinaldo. La misma posición tomaron los constructores, quienes están preocupados porque no hay licitaciones públicas y muchas empresas están paradas.

No dinamizará la economía. Jorge Arias, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), indicó que la mayor vulnerabilidad fiscal y externa que generará esta medida no dinamizará la economía. Existen diversos estudios que señalan que la población, en especial la más pobre, ahorra recursos adicionales temporales como el doble aguinaldo para afrontar el futuro. En ese sentido, el efecto multiplicador se disipa. “Esta medida es un despropósito para la creación de actividad económica generadora de empleo porque implica un alza del costo laboral de más de 650 millones de dólares para el sector privado y un aumento del costo por trabajador de 8,5%. En ese sentido, se constituye en un impuesto a la contratación de la mano de obra”, señaló. Por otro lado, dijo que no existe una situación en la cual un impuesto a un sector haya generado la promoción de la actividad sectorial. “Decir lo contrario va contra toda lógica mínima en economía y en la experiencia internacional de política pública”, aseveró.

Recortan personal. Algunos municipios, considerados “chicos”, determinaron reducir el número de funcionarios públicos para no pagar el segundo aguinaldo y los transportistas que trabajan con choferes asalariados también optaron por asumir la misma medida.

2.100 Millones

de bolivianos es lo que destinará el gobierno para pagar a funcionarios públicos.

10 de octubre

el presidente Morales anunció que se pagaría doble aguinaldo.

660 Millones

de dolares, le significa a los privados pagar el beneficio.

Fuente: eldia.com.bo