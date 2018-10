FRI dice que el MAS cree en la democracia solo cuando gana y le pide prepararse para perder

El político respondió al dirigente de los cocaleros del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, que no hay ningún argumento, “absolutamente ninguno válido que sea utilizado para impedir el ingreso de otro boliviano” a regiones donde hay mayoría del MAS.

Coordinador departamental del FRI en Santa Cruz, Gustavo Pedraza. Foto: captura del You Tube PRO

La Paz, 16 de octubre (ANF).- El coordinador departamental del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) en Santa Cruz, Gustavo Pedraza, lamentó este martes que el Movimiento al Socialismo (MAS) impida el ingreso de los partidos políticos a regiones donde tiene mayor mayoría, y afirmó que el partido de gobierno solo es democrático cuando gana una elección.

“Ellos creen en la democracia solo cuando ellos ganan, cuando pierden no creen en la democracia; ahí está el (referéndum del) 21 de febrero, incluso el fallo de la corte de La Haya que el Presidente (Evo Morales) no quería aceptar porque no ganamos”, expresó Pedraza.

El político respondió al dirigente de los cocaleros del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, que no hay ningún argumento, “absolutamente ninguno válido que sea utilizado para impedir el ingreso de otro boliviano” a regiones donde hay mayoría del MAS.

“No hay argumentos, son palabras vacías: neoliberales, asesinos, no hay ningún argumento que convenza para impedir un trabajo de otro partido político”, apuntó.

El dirigente cocalero dijo que los partidos políticos, así como el de Carlos Mesa con el FRI, no tienen moral ni autoridad para ingresar a esa región a pedir el voto cuando antes, estando de turno, persiguieron y mataron a muchos productores.

Pedraza remarcó que el MAS está acostumbrado, en territorios donde tiene un dominio, a no dejar ejercer el derecho democrático de otras personas. Contó que algo similar a lo ocurrido el pasado viernes en Shinahota, pasó en el Plan 3.000 de Santa Cruz, cuando un grupo de masistas retiró una mesa de inscripciones del FRI.

“Hemos entrado a hacer política para contribuir e impedir que lo que pasa en el Chapare pase en todo el país, porque si no hacemos algo, lo que está pasando en el Chapare va a pasar en Santa Cruz, como pasó el jueves cuando nos sacaron una mesa del plan 3.000 porque ellos creen que el plan 3.000 es su territorio”, remarcó.

El pasado viernes, un grupo de militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) en un vehículo oficial atacó un punto de inscripción del FRI en la región de Shinahota.

Para Pedraza se trata de una expresión de miedo del MAS a perder el poder, y al no tener argumentos “usan la fuerza, la gente reacciona así” como Leonardo Loza. Pidió al MAS que se prepare para la derrota de 2019.

“Yo creo que tienen que tranquilizarse, tienen que aceptar que la democracia es para ganar, pero también es para perder, tienen que prepararse para perder, porque van a perder el próximo año”, presagió.

Vea también: Oposición: “Chapare se volvió una tierra sin Dios y sin ley”, donde solo mandan los cocaleros de Evo