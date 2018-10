Gálvez, tentada para irse a Portugal

“Uno del equipo (cuerpo técnico) de Portugal me preguntó si me gustaría irme a jugar a Europa con ellas”, comentó María Cristina Gálvez, capitana de la selección nacional de futsala, que hoy (15:30 HB) se enfrentará a España por la medalla de bronce en los III Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

Gálvez, que llamó la atención a la prensa internacional con su talento con el balón, tiene como sueño máximo poder ser fichada por un club del exterior.

“Siempre soñé con salir del país, jugar en un club grande y poder ayudar a mi padres económicamente”, le contó Gálvez al #1, a tiempo de indicar que si se da ahora continuará en busca de su sueño.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

“Él (miembro del cuerpo técnico luso) me dijo que íbamos estar hablando, pero si no se da en esta oportunidad, voy a seguir entrenando para cumplir más adelante mi sueño”, dijo.

Gálvez, quien deslumbró a propios y extraños con sus gambetas, regates y control de balón en Argentina, cuenta que a los cinco años fue la primera vez que tocó el balón y empezó a jugar fútbol, sobre todo porque proviene de una familia de salonistas, sus dos hermanas y cuatro hermanos practican este deporte. De niña, ella debía hacer tratos con su hermana mayor Fernanda Luciana para que juegue fútbol con ella.

“A ella le gustaba jugar con muñecas y a mí me gustaba jugar fútbol, entonces nos poníamos condiciones, si yo jugaba muñecas con ella, después iba a jugar fútbol conmigo. Así íbamos practicando las dos y a ella también le empezó a gustar, y ahora juega también”, cuenta “Coquito”, como la conocen sus amigos.

A sus 11 años, “La Peque”, como la llama la prensa argentina, fue descubierta por el club La Crema, de Santa Cruz, estuvo en ese equipo por alrededor de seis años. En 2018 fichó para Racing Junior, pero no recibe ni un centavo, ya que sigue siendo un deporte amateur. “No me pagan nada”, sostuvo.

“Coquito” aclaró que no optimizó su técnica en La Crema, sino que fue autodidacta. “Aprendí sola. Mi casa no es muy grande, es repequeña y me ponía a practicar con mi hermana Fernanda, en mi cuarto, en mi sala, sacaba las mesas del comedor. La diferencia es que ella se rendía fácil, yo quería hacer una jugada y ella intentaba dos veces, se enojaba y dejaba a un lado el balón; yo seguía intentando, intentado hasta que me salía”, cuenta Gálvez, a quien apodaron “La Messi Boliviana”, a tiempo de indicar que fue su padre quien siempre estuvo alentándola.

“El que se quedaba hasta tarde conmigo era mi papá (Lino). Él me decía, que tenía que tener paciencia, que no era fácil, que si fuera fácil todo el mundo lo haría”, contó.

SE PERDERÁ LA CONVOCATORIA SUB-20

Del 21 al 28 de octubre Chile recibirá el segundo Sudamericano Femenino de Futsala Sub 20.

María Cristina Gálvez fue convocada a esta selección, pero no podrá asistir por la lesión que tiene en el tobillo. “Terminando los Juegos tengo que descansar un poco, para que mi tobillo se recupere, para que no se haga crónica la lesión”, sostuvo.

“COQUITO” JUGÓ LESIONADA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

María Cristina Gálvez, quien no sólo es la capitana de la selección nacional, sino la goleadora del equipo, jugó todo el torneo de los Juegos Olímpicos con una lesión en el tobillo izquierdo.

“Coquito” se lesionó en un nacional antes de los Juegos, pero la Asociación de Santa Cruz no la hizo examinar con el médico, por lo que viajó a Buenos Aires lesionada, y por “amor a Bolivia” jugó sin poner atención al dolor.

Hoy jugará ante España por la medalla de bronce y Gálvez ni siquiera puso en duda su presencia en el partido, pese a la prohibición de los galenos.

“Los médicos me prohibieron jugar, porque es peligroso, pero no hay jugadoras y necesitamos sí o sí ganar mañana (por hoy), así que igual vamos a dar todo por esa medalla”, dijo.