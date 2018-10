Gobernador de Tarija pide al Gobierno que apoye a los enfermos de cáncer de todo el país

El gobernador de Tarija, Adrian Oliva, ha informado que Tarija cuenta con un hospital Oncológico que será entregado en meses, por lo que pide al Gobierno Nacional que el decreto lanzado en pasadas horas también beneficie al resto de los departamentos y no solo a los enfermos de cáncer en La Paz.

“Quisiéramos que el decreto se aplique en todo el país porque entendemos que no solo hay enfermos de cáncer en La Paz yo seguía muy atento el día de ayer los resultados, escuchaba que el Gobierno va a poner una ambulancia para poder poner a los enfermos de cáncer, yo no sé si la ambulancia va a llegar a los 9 departamentos de Bolivia, en esto hay que ser muy serios”, ha lamentado Oliva.

Además ha señalado que actualmente como Gobernación se encuentran dialogando para ver alternativas para equipar el hospital Oncológico de Tarija, por lo que le pide al Gobierno puedan atender a la población de todo el país.

“Tenemos un hospital que se está construyendo tenemos que sentarnos a ver cómo lo vamos a equipar, el Gobierno habla de que va a construir un centro Oncológico en La Paz, nosotros ya tenemos un hospital que va a ser entregado en meses. Hablemos de cómo vamos a atender a la población en todo el país“.

Además ha pedido a las organizaciones que no politicen con las personas enfermas de cáncer y que la Gobernación si presentarán alternativas de solución en base a las normativas.

“Yo quiero pedir que no hagamos política con el cáncer, no entremos a ese juego. Vamos a cumplir con lo que establece la norma y vamos a hacer todo lo que corresponda, ese es un tema técnico y administrativo, estamos invirtiendo millones de bolivianos para enfrentar este problema entonces necesitamos que ese tema no se politice”, ha señalado Oliva.

Fuente: http://lavozdetarija.com