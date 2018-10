Gobierno boliviano no cumplió con fallo del Comité de DDHH-ONU en favor de Delgado, no resarció el daño

Este 12 de octubre se cumplen los 180 días, tres meses, para que los exlegisladores reciban el pago económico del Gobierno de Morales. Sin embargo ni las autoridades de la Procuraduría y menos del Ministerio de Justicia acataron la sentencia de otra de las instancias jurídicas de las Naciones Unidas, aparte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

La exdiputada disidente del MAS, Rebeca Delgado. Foto de archivo: El Deber

La Paz, 11 de octubre (Urgentebo).- Este viernes, 12 de octubre, se vence el plazo para que el Estado boliviano cumpla con el dictamen del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para resarcir el económico a los disidentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eduardo Maldonado y Rebeca Delgado, porque el presidente Evo Morales vulneró sus derechos políticos y cívicos.

180 días, tres meses, era lo que debian esperar los dos exlegisladores para recibir el pago económico del Gobierno de Morales, además de una satisfacción pública. Sin embargo ni las autoridades de la Procuraduría y menos del Ministerio de Justicia acataron la sentencia de las Naciones Unidas.

“Mañana vence el plazo y no hay nada hasta ahora. No sería coherente que el Estado Plurinacional no cumpla, eso sería una actitud incoherente, irracional y Bolivia quedaría mal, se diría que se violan derechos humanos y no se reparan los daños” declaró Delgado al portal Urgentebo.

En abril, el Procurador Pablo Menacho dijo que evaluará las modalidades de cumplimiento para lo dispuesto por la ONU. En agosto este medio consultó al Procurador que cómo andaba el caso de Delgado y Maldonado, pero la autoridad evadió la pregunta.

El 22 de mayo, la además exlegisladora, sostuvo un encuentro con el equipo jurídico “Derechos en Acción” que hacen seguimiento a su caso. El 15 de junio, la misma Rebeca Delgado expresó su preocupación por el gobierno no cumplía con el fallo, pese a las cartas enviadas a la Procuraduría.

Este viernes, ambos exlegisladores del MAS llegarán a La Paz para hacer pública la protesta y anunciarán las medidas jurídicas a seguir.

“Tenemos unas propuestas que las vamos a dar a conocer mañana. Tengo una propuesta y Eduardo (Maldonado) tiene otra propuesta, vamos a ver cómo andamos con la satisfacción pública y económica”, agregó Rebeca Delgado.

El Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dictó que Delgado y Maldonado deben recibir un pago económico por no permitirles postular el 2015 en las elecciones subnacionales.

En aquella ocasión, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inventó una resolución que decía que una persona que haya ejercido el cargo de diputado o senador no podía postular a un cargo para Alcalde, Concejal o Asambleísta Departamental.

Urgentebo.com / La Paz