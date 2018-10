Gobiernos de países “amigos” de Evo no muestran solidaridad con Bolivia, tras fallo de la CIJ

La ausencia de apoyo solidario de la comunidad internacional ante el fallo desfavorable para Bolivia sobre la demanda marítima contra Chile, emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), es efecto del aislamiento diplomático y político que ha provocado el gobierno de Evo Morales, según opinó el exvicepresidente de Estado, Víctor Hugo Cárdenas.

“La ausencia de pronunciamientos de la Comunidad Internacional, líderes políticos de los países que apoyaron la demanda, es efecto del aislamiento de nuestro Gobierno en el plano internacional, nos quedamos solamente con Venezuela”, dijo.

Y pese a ello, hasta el momento, ni siquiera Venezuela, país con el cual el presidente Evo Morales tiene una relación muy cercana, apoyó la demanda marítima boliviana, públicamente, después del 1 de octubre.

Cárdenas advirtió que no se trata solamente de un aislamiento político, sino también diplomático, lo cual significa un peligro para Bolivia y más aún cuando se trata del tema marítimo, sin embargo atribuyó que este aspecto se debe a la diatriba del mandatario Morales.

“Es un aislamiento no solamente político sino también diplomático y es muy peligroso para nuestros país, el tema marítimo debería motivarnos a tener aliados, la mayor cantidad de países, pero estamos peleados con todos; con países medianos, pequeños incluso de mucho poder como Estados Unidos”, dijo.

Al exvicepresidente Cárdenas le llamó la atención el que no se manifestara, ni siquiera Venezuela, país con el cual el Presidente tiene una relación muy cercana y al que viaja con cierta frecuencia,y tampoco los políticos del Socialismo del Siglo Veintiuno.

“Con todas las manifestaciones que hizo el Presidente a Venezuela no recibió la misma solidaridad y podría decir que hoy Bolivia está aislada igual que estábamos en el gobierno de García Meza, porque con los otros países no tenemos nada, por el descontrol y las agresiones verbales, incluso los políticos del socialismo del siglo 21 no nos dan su apoyo”, dijo.

Ante este escenario, destacó Cárdenas, que Chile va ganando amigos en el mundo, lo cual indica que la política exterior de Bolivia tiene problemas que no se van a revertir con este gobierno, sino debería buscarse el cambio del mandatario para recuperar las relaciones internacionales.

“Mientras Chile va ganando amigos en distintos lugares Bolivia los va perdiendo (…) es una barbaridad lo que está sucediendo. Pienso que con este gobierno no va cambiar las cosas para recuperar las relaciones internacionales. Un cambio de gobierno es la única solución”, remarcó.

ASUNTO JURÍDICO

En contrasentido, al criterio del exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Lino Cárdenas, dijo que el tema marítimo es una política de Estado, que fue deliberado en un escenario jurídico.

“Considero que debe primar el respeto de carácter jurídico porque este fallo no es una decisión política y segundo porque no me parece adecuado ver el respaldo desde la afinidad política e ideológica, en mérito a que el tema marítimo es una política de Estado”, manifestó diputado del oficialismo.

Pero si tuviera que hacer una evaluación en ese contexto, expreso el diputado del MAS, tendría que revisar el por qué no se manifestaron aquellos presidentes o líderes que están en contra del presidente Evo Morales.

“Si tendríamos que evaluar el apoyo o manifestación en la línea ideológica política, entonces tendríamos que buscar saber de por qué no se manifestaron líderes adversos al presidente Evo Morales o afines al Gobierno de Chile, entonces no me parece adecuado ver desde esa dimensión el tema de la solidaridad y apoyo a la causa marítima”, apuntó.

El Diario / La Paz