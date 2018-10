Gremios de periodistas deploran que Patzi haya echado a Pando sin argumentos válidos

Los gremios de periodistas de Bolivia “deploran” la decisión del Gobernador Patzi y se “solidarizan” con Amalia Pando y su equipo “a quienes exhortan a seguir informando con el mismo empeño y profesionalismo”.

Amalia Pando y Roxana Lizárraga. Foto archivo.

La Paz, 11 de octubre (ANF).- La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz ((FTPLP) lamentaron que el gobernador de La Paz, Félix Patzi, haya decidido echar de radio Líder a las periodistas Amalia Pando, Roxana Lizárraga y al equipo del programa “Cabildeo”, tras la entrevista al candidato del FRI, Carlos Mesa, pese a que se había comprometido a no condicionar ni interferir en el contenido informativo de esa producción radial.

Los gremios de periodistas y trabajadores coinciden en que Patzi no tuvo “argumentos válidos para vulnerar la libertad de expresión de Pando y su equipo de producción, así como el de la ciudadanía.

“No hay argumento válido que pueda sostener la determinación del Gobernador Patzi, quien ha vulnerado no sólo el derecho a la libre expresión del plantel periodístico de ‘Cabildeo’, sino también el de la ciudadanía, que están garantizados en la Constitución Política del Estado, en la Ley de Imprenta y en los tratados internacionales de Derechos Humanos a los que se ha adherido el país”, señala la nota de prensa de las organizaciones.

Las instituciones remarcan que la decisión del gobernador Patzi “lesiona la libertad de expresión” porque no permite que los periodistas de “Cabildeo” ejerzan el derecho a difundir libremente información y, simultáneamente, “coarta el derecho de la ciudadanía a recibir y acceder a esa información”.

Recuerdan que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), de carácter vinculante para Bolivia, ha señalado que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Es por eso que es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. La libertad de expresión es por lo tanto no sólo un derecho de los individuos sino de la sociedad misma”.

Sin libertad de expresión, remarcan, no hay democracia y la calidad de la democracia depende de la calidad y del pluralismo de la información.

El Gobernador Patzi, al tomar la determinación de echar a los periodistas de “Cabildeo” de radio Líder, “ha creado un déficit de información que afecta a la democracia”.

Tampoco aceptamos, apuntan, que el poder se ensañe con Amalia Pando, que ha recibido igual o parecido tratamiento en otras dos estaciones de radio, pese a que frecuentemente es galardonada en el extranjero por su trabajo periodístico.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Asociación de Periodistas de La Paz y la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz “deploran” la decisión del Gobernador Patzi y se “solidarizan” con las colegas Amalia Pando, Roxana Lizárraga y el equipo periodístico de “Cabildeo”, “a quienes exhortan a seguir informando con el mismo empeño y profesionalismo, porque son voces necesarias para la democracia y porque, como sostenía el padre Luis Espinal, nunca debemos callar, porque callar es lo mismo que mentir”.