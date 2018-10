Hay una epidemia de doctores que abusan de mujeres durante los partos en EE.UU.

El término “violencia obstétrica” no aparece en ninguna parte de la constitución estadounidense, pero otros países como Venezuela y Argentina están comenzando a definirlo como un crimen en contra de las personas que dan a luz. Es un término genérico que incluye actitudes irrespetuosas, coacción, bullying, y discriminación de parte de profesionales del cuidado, falta de consentimiento para exámenes o tratamiento, procedimientos forzosos como cesáreas por orden de la corte, y también abuso físico. En 2016, la American College of Gynecologists and Obstetricians (ACOG) publicó una amplia opinión del comité que afirmaba que una mujer embarazada “capaz de tomar decisiones” tiene el derecho a rechazar tratamientos, y a oponerse “de la forma más severa” al uso de “presión, manipulación, coacción, fuerza física, o amenazas… Para motivar a las mujeres a tomar determinadas decisiones clínicas”. Sin embargo, sus opiniones y resoluciones no son obligatorias.