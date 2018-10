Jair Bolsonaro agradeció el apoyo de Rivaldo a su candidatura en Brasil

View this post on Instagram

“Ô o capitão voltou” Que alegria saber que o Brasil está acordando e vendo que @jairmessiasbolsonaro é o candidato ideal para nosso país. Dia 7 é 17 na cabeça. BRASIL ACIMA DE TUDO E DEUS ACIMA DE TODOS! Uma boa semana para todos 🇧🇷 17