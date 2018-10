Jair Bolsonaro dijo que su participación en el debate depende del “aval médico” y denunció una “campaña del terror”

Reduzir o número de ministérios, extinguir e privatizar estatais, combater fraudes no Bolsa-Família para que quem precise possa ter este amparo humanitário ampliado, descentralização do poder dando mais força econômica aos estados e municípios. A política a serviço do Brasileiro!

— Jair Bolsonaro 1️⃣7️⃣ (@jairbolsonaro) October 8, 2018