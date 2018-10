Jefe policial de La Paz acusa a Edwin Blanco de tomar represalias por denuncias contra fiscales

El jefe de la División Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, mayor Juan José Millan, sindicó ayer al fiscal departamental, Edwin Blanco, de tomar represalias contra más de 30 agentes, a quienes el Ministerio Público investiga por incumplimiento de deberes.

Millán informó que fue notificado con dos procesos en las últimas horas, y sostuvo que es una revancha de la Fiscalía porque la FELCC denunció los nexos entre delincuentes pronturariados y fiscales. “Es una forma de revanchismo, de represalias, por todas las denuncias y cómo hemos desnudado la corrupción en la administración de justicia, dando a conocer a la opinión pública casos no solamente de jueces sino. fundamentalmente de fiscales”. La Razón buscó a Blanco para escuchar la otra parte, pero no pudo contactarlo.

Los casos por los que Millán y sus subordinados son investigados datan de abril y mayo. “Recién en octubre, por instrucciones el doctor Blanco, me han abierto estos dos procesos a mí y todo el personal, que son como unos 30 funcionarios policiales”.

En abril, uno de los sargentos de la División Propiedades atendió una denuncia de hurto. “Supuestamente el investigador no habría cumplido las directrices del fiscal, y yo no habría realizado (ninguna tarea), y por eso me abren el proceso por incumplimiento de deberes”.

El Código Penal dispone una pena de privación de libertad de uno a cuatro años por ese delito.

En mayo, Millán dirigió un operativo en el llamado Barrio Chino, donde recuperaron celulares robados. La Fiscalía sostiene que no habría precisado la condición de los sospechosos.

“En ese caso se puso ‘arrestados’, y así dice la norma, pero igual nos abren proceso por incumplimiento de deberes.

El jefe policial fue conminado a entregar la lista de los 30 policías que participaron de los operativos entre el 17 y 18 de mayo.

“Estos requerimientos son una persecución por todas las denuncias, las irregularidades que la FELCC está dando a conocer”.

También dijo que el Ministerio Público no mide a todos con la misma vara. Millán dirigió un operativo el sábado 29 de septiembre en una discoteca de Miraflores donde había 16 menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas; en el lugar se halló también sustancias controladas. Los administradores fueron aprehendidos, pero la denuncia fue observada por la fiscal Martha López.

Hay casos —añadió—en los que los fiscales piden la detención preventiva de los sindicados por tentativa de robo y en otros, pese a los indicios de robo agravado, requieren solo sustitutivas.

La Razón / Jorge Quispe / La Paz