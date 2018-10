Jennifer Lopez y Alex Rodríguez, una pareja que es puro poder latino

Alex Rodríguez y Jennifer López, en una calle de Nueva York. GTRES

Hace una semana la cantante hizo historia al recaudar 1,24 millones en entradas para uno solo de sus conciertos en Las Vegas y le atribuyó a él parte de su éxito

“Un día separados y ya echo de menos a este hombre”, publicaba recientemente Jennifer Lopez en Instagram bajo una foto de su novio, el ex jugador de béisbol Alex Rodríguez. El miércoles pasado volvía a dedicarle una publicación en esta red social. Una imagen con él, y con tres de los cuatro hijos que tienen, un chico y una chica de ella y dos chicas de él. “Papi y sus chicas, una de las cosas que más amo de él es lo mucho que quiere a sus hijas y cuida de ellas”, fue el texto que le dedicó la cantante. Llevan poco más de año y medio juntos y ya son una de las parejas de famosos más consolidadas. JLo ha declarado recientemente que la influencia de A-Rod ha afectado incluso a su carrera artística y al éxito de sus conciertos en Las Vegas, con los que ha batido todos los récords de recaudación. Él por su parte también presume ante sus seguidores de los triunfos de la diva del Bronx, y aunque ambos venían con unos antecedentes que no presagiaban un amor duradero, hoy forman un tándem casi perfecto para el que ya suenan campanas de boda.

El fin de semana pasado Jennifer Lopez hizo historia al recaudar 1,24 millones de euros en entradas para uno solo de sus conciertos en el Planet Hollywood de Las Vegas, superando la marca que ostentaba Britney Spears de un millón. En la ciudad de los casinos, JLo acumula casi medio millón de entradas vendidas y cien millones de taquilla con su montaje All I Have, y al preguntarle por el secreto de semejante éxito, ella habla de su novio como una de las principales razones. “Tener un compañero tan comprensivo y tan cariñoso es algo que traspasa mis mayores sueños. Él realmente ama lo que yo hago y siempre intenta impulsarme”, declaró la cantante después del concierto durante el cual también le saludó cariñosamente. En la misma entrevista afirmó que “hay algo que te eleva cuando tienes un amor y un apoyo así y eso es lo que intentamos ser el uno para el otro. Me siento muy afortunada”.

Aunque se conocieron unos años antes cuando ella estaba aún casada con Marc Anthony, la relación de JLo y Alex Rodríguez comenzó en marzo del año pasado. Se conocieron en un acto promocional de ella y el deportista la llamó horas después para invitarla a cenar. Su presentación oficial fue en la gala del Met en Nueva York en mayo y con una sesión de fotos y entrevista en Vanity Fair, donde revelaron todo lo que tienen en común. “Los dos somos Leo, de Nueva York, de origen humilde y muchas cosas más”, explicó él. “Yo le entiendo y él me entiende de una manera como nadie más podría”, añade Lopez. “En la veintena él tuvo un gran éxito y le hicieron el mejor contrato de la historia del béisbol hasta ese momento”, dice Jennifer Lopez, “yo hice una película y un disco que fueron números uno. Ambos tuvimos altibajos y desafíos a nuestros 30 años y para los 40 habíamos experimentado mucho y, lo que es más importante, habíamos trabajado mucho en nosotros mismos”, ha relatando la artista sobre sus similitudes.

Los dos venían de etapas complicadas en sus vidas y carreras. Alex Rodríguez pasó por un año de sanción acusado de dopaje y vio fracasar su matrimonio con Cynthia Scurtis, madre de sus hijas Natasha y Ella. Una situación parecida a la de Jennifer con Marc Anthony. Ya estando juntos, saltaron los rumores de una presunta infidelidad de A-Rod con una actriz porno que incluso amenazó con publicar vídeos íntimos con el deportista. JLo ha tenido que asumir la fama de mujeriego de su novio, al que ya se relacionó con otras estrellas como Madonna. Antes de Rodríguez, JLo vivió varios fracasos: tres matrimonios fallidos (el último con el cantante Marc Anthony, padre de sus mellizos Maximilliam David y Emme Maribel) y una película de escaso éxito junto a Ben Affleck, Gigli, con quien mantenía una relación que estuvo a punto de acabar en boda y que afirma “se autodestruyó frente al mundo entero”.

Superadas las dificultades, ambos dieron un paso más en su relación al comprar un lujoso apartamento en Manhattan, valorado en 14 millones, para vivir juntos con sus cuatro hijos. Los pequeños se llevan bien entre ellos salvo alguna rencilla por sus juguetes o ropa, según ha comentado la propia JLo. Hace unos meses empezó a hablarse del compromiso matrimonial de la pareja, ya que la intérprete de El anillo apareció luciendo uno en su dedo anular izquierdo. Dos presentadoras le hicieron una encerrona a Alex RodrÍguez, que terminó confesando que el anillo era un regalo suyo y que tenía un significado especial, pero en ningún caso era de pedida. Tras sus fracasos anteriores, la idea de la pareja es no pasar por el altar, pero según varios medios podrían haber cambiado de idea. Algunos hablan de la próxima Nochevieja como la fecha del enlace. Con boda o sin ella, Jennifer Lopez y Alex Rodríguez son dos iconos de la comunidad latina de Estados Unidos, y un ejemplo para más de 55 millones de habitantes de éxito social y del triunfo del amor.