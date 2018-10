Jhiery afirma que el fiscal Blanco le dijo ‘soy tu amigo, firmá estos papeles’

Cuando estaba recluido en la cárcel San Pedro de La Paz.



Jhiery Fernández y el fiscal Edwin Blanco.

El médico Jhiery Fernández, acusado en el caso del bebé Alexander, reveló en entrevista con Erbol que el fiscal Edwin Blanco se hizo pasar por notificador, entró al penal de San Pedro y le pidió que firmara unos papeles a cambio de su libertad.

Fernández fue condenado a 20 años de prisión, acusado de haber violado a un bebé de ocho meses que se encontraba en el centro de acogida Virgen de Fátima, dependiente de la Gobernación de La Paz, lugar en el que trabajaba el médico.

Durante los años del juicio, surgió una denuncia en sentido de que el actual fiscal de distrito, Edwin Blanco, fiscal del caso en aquel entonces, había presionado al doctor Fernández para que firmara un documento.

A fin de establecer mayores datos sobre esta denuncia, Erbol consultó a Jhiery Fernández si tuvo contacto con la mencionada autoridad.

“El fiscal Blanco vino a la sección de castigo donde me encontraba preso, me hace llamar con el responsable del lugar que me dice ‘te está buscando un notificador’”, dijo Fernández.

Grande fue su sorpresa al ver a la persona que lo buscaba.

“Salgo a la reja y a quién veo, veo al señor Blanco y me dice: ‘doctor sabe que, yo soy su amigo, le he traído estos papeles, quisiera que me lo firme y va a ver que firmándolo usted va a salir libre, usted va a estar ya con su familia, quiero ayudarlo’”, contó el médico.

Ante esa propuesta, Fernández dijo que su reacción fue de enojo.

“En ese momento yo me molesté, me molesté bastante. (…) Le dije a usted qué le pasa, me olvidé de su título de fiscal, comenzamos a discutir, y en eso salió el policía que estaba resguardando el lugar y nos preguntó qué es lo que sucedía, yo le dijo este no es ningún notificador, es mi fiscal y quiere que firme un papel, el policía le llamó la atención al señor Blanco y le dijo ‘pero usted ha entrado como notificador, usted no se ha registrado como fiscal, por favor regístrese’, y él recién en ese rato reconoció que era fiscal y quedó constancia que vino a visitarme”, relató Fernández.

El médico dijo que ni siquiera recibió los papeles, por lo tanto desconoce qué decían esos documentos.

“Al verlo, no me aguanté la rabia y le dije ‘usted me ha mandado acá, por qué me está haciendo esto’ y no vi los papeles, lo único que hice fue increparlo”, declaró.

Fernández contó que sintió mucha rabia cuando Edwin Blanco le dijo ‘soy tu amigo’.

“Me dio rabia que me diga ‘firmá estos papeles, yo soy tu amigo y te voy a ayudar’, después de haberme hecho tanto daño. (…) Y este señor cínicamente me viene a decir después que es mi amigo, después de haber mellado mi dignidad ante la sociedad”, señaló el doctor Jhiery Fernández.

Erbol / La Paz