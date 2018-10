Jhiery Fernández: Detener a Cardozo es como detenerme a mi

El médico Jhiery Fernandez quien salio en libertad luego de develarse el audio e la juez Pacajes que dejaba en entredicho la seguridad de la autoria del delito por el cual fuera sentenciado a 20 años de cárcel considera que la detención de quien develo el audio por el cual goza el ahora de libertad es como si se lo detuviera a el nuevamente.

Fernandez aseguro que la aprensión de Romel Cardozo el día de ayer afecto a él y a su familia ya que el único delito de Cardozo es haber develado un audio que demostraba que yo estaba purgando por un delito que no había cometido, que se había cometido una injusticia en mi caso.

En el penal todos saben que los fiscales y jueces se jactan de ser mejores solo por la cantidad de personas que meten a la cárcel y no por hacer justicia, lo que se esta buscando con esta detenención es amedrentar a quienes se animen a denunciar actos irregulares, por eso yo pido a las personas honestas que denuncien todo tipo de hechos irregulares que se comentan en la justicia, que esta detención no sea un amedrentamiento.

Esto debe parar, no nos dejemos amedrentar, espero no se este queriendo detener a todos quienes me ayudaron a defenderme afirma Jhiery Fernandez.

Yo no conocía al señor Cardozo, después de que el tuvo el valor de develar el audio y enfrentarse a la justicia me visito en el penal donde yo estaba recluido y me dijo que así haya sido yo u otra persona el se sentia en la obligación de hacer lo que hizo para que no se cometiera una injusticia.

En mi caso han mellado mi dignidad hasta el extremo, espero que no hagan lo mismo con el señor Romel Cardozo.

Fuente de vídeo: Que no me pierda, red Uno