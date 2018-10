Keira Knightley prohíbe ver a su hija ‘La Cenicienta’ y ‘La Sirenita’ de Disney porque no le gusta el mensaje que lanzan

La actriz, que curiosamente estaba promocionando un nuevo filme de la casa del ratón Mickey, se plantea si determinados argumentos tienen cabida en el siglo XXI.

Si algo hemos aprendido gracias a la polémica relacionada conMecano en Operación Triunfo es que no debemos caer en el error de mirar con ojos actuales las obras artísticas del pasado, porque todo el arte es hijo de su tiempo; pero tampoco cabrearnos cuando las nuevas generaciones cuestionan palabras, comportamientos o argumentos que no tienen cabida en la sociedad de hoy en día. Vamos, que con un poquito de diálogo y comprensión por ambas partes, todos salimos ganando.

Más que nada porque esto no es algo que pase exclusivamente en España. Fuera de nuestras fronteras, esta revisión de los valores de determinadas obras también es tendencia. Y si no que se lo digan a Keira Knightley, que seguramente no sepa quiénes son María Villar, Ana Torroja o José María Cano pero que también acaba de cuestionar en voz alta clásicos incontestables de la cultura popular contemporánea: las películas de Disney.

En concreto La Cenicienta y La Sirenita, dos imprescindibles para los amantes del cine de animación pero que, según explicó la actriz en una entrevista con Ellen DeGeneres, ha prohibido ver a su hija Edie, de tres años de edad.

“La Cenicienta está prohibida porque se pasa toda la película esperando a que llegue un tío rico a rescatarla. ¡No lo hagas, rescátate a ti misma!”, afirmó Knightley, que curiosamente estaba en el programa promocionando un nuevo filme infantil de Disney llamado El Cascanueces y los cuatro reinos.

“Y luego está otra película que me fastidia prohibírsela porque realmente me encanta. Me refiero a La Sirenita. Que sí, que las canciones son fantásticas, pero lo de renunciar a tu voz para conquistar a un hombre. ¿Hola?”. ¿Cómo se habrán tomado sus jefes de Disney que haya tirado piedras sobre su propio tejado de esta manera?

Fuente: www.revistavanityfair.es