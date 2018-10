La FBF confirmó que tiene 15 procesos laborales

Los casos más relevantes son los de Víctor López, que fue asesor legal y de Carlos Aragonés, exgerente de licencias de la Federación Boliviana de Fútbol.

El abogado Marco León, en representación de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), afirmó la mañana de este lunes en rueda de prensa, que existe un total de 15 procesos laborales en contra del ente rector del fútbol profesional de Bolivia.

“A nivel nacional debemos estar entre 10 a 15 procesos laborales. Lamentablemente en esta materia con todos los desahucios se hace un monto considerable. Intentamos llegar a una conciliación con la gente y que no se perjudique nuestra Federación”, manifestó León.

Los casos más relevantes son la salida de Víctor López que fue asesor legal y de Carlos Aragonés exgerente de licencias de la FBF. Este último ya realizó una demanda formal a la federación por incumplimiento de contrato.

A esto procesos se suma la salida de secretarias, contadores y personal administrativo de la desaparecida Liga.

Se informó que a Aragonés se le debe tres meses de sueldo. León explicó que el salario del exgerente de licencias era de 4.000 dólares, monto que la FBF considera excesivo.

“El señor Aragonés ganaba 4.000 dólares al mes. Nosotros no sabemos el motivo exacto de porqué percibía esta cuantiosa suma de dinero. El contrato que se hizo fue en la gestión de Ribera (Carlos)”, afirmó León.

Aragonés por su parte prefirió no dar declaraciones, explicó que el miércoles en conferencia de prensa hará conocer su postura. “Mis abogados me pidieron no hablar. El miércoles daré una declaración”, manifestó a Diez.bo.

Fuente: diez.bo