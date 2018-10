La increíble transformación de la hija de Daddy Yankee tras llegar a pesar 113 kilos

“No es fácil estar sobre peso. Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo completo… en fin, no me gustaba como era”, confesó la hija del reguetonero quien dice que lloraba de la frustración porque no lograba bajar de peso a pesar de intentar varias dietas.