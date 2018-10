La joven sensación de Europa, el objetivo del Real Madrid para suplir la falta de gol

Los de Julen Lopetegui no han logrado suplir la cuota goleadora que aportaba el portugués (actualmente en Juventus), sumado a que sus delanteros no están mostrando el nivel deseado. Por ejemplo, en el torneo local, Gareth Bale solamente anotó 3 tantos, mientras que Karim Benzema convirtió 4. Mariano y Vinicius Juniors, por su parte, aún no han marcado.