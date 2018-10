La radioterapia gratuita en el país no resolverá el problema, según expertos

Ante la presión, tras el anuncio de ayuda de Evo Morales a los pacientes de La Paz, el viceministro dijo que el servicio operará en diciembre, como adelanto del Seguro Único de Salud. Asambleístas declaran emergencia por la centralización de la salud

Berthy Vaca Justiniano

El servicio de radioterapia gratuita a pacientes con cáncer se extenderá, además de La Paz, a los enfermos de todo el país, informó ayer el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, quien explicó que la asistencia empezará en diciembre en el eje troncal, siendo un adelanto de lo que será el Seguro Único de Salud, cuya vigencia se espera para enero de 2019 en todo el país.

Terrazas dio la noticia un día después del anuncio hecho por el presidente Evo Morales, de costear dicho tratamiento durante un año a pacientes de la capital paceña, lo cual causó alivio en algunos, molestia en familiares de enfermos en Santa Cruz y susceptibilidades en personas entendidas en la materia, pues creen que es solo un parche que no solucionará el complejo problema del cáncer en el país.

“Nos sentimos discriminados y burlados. Lamentablemente el Gobierno que tenemos está acostumbrado a discriminar. Ellos no entienden qué es cáncer, ¿Cómo van a decir que van a cubrir en La Paz? También hay enfermos en todo el país y el tratamiento no es de un año, es de por vida”, expresó Carmen Villagómez, vicepresidenta de la Asociación de Madres de Niños con Cáncer.

Villagómez estaba indignada porque, además, el Ministerio de Salud quedó de entregarles ayer una ambulancia de terapia intensiva y un lote de medicamentos en un acto que fue suspendido por fuerza mayor para el domingo 21, informaron autoridades.

Villagómez y otras mujeres bloquearon ayer el tercer anillo, frente al Instituto Oncológico, en protesta por el desaire.

“La entrega de la ambulancia iba a ser ayer, pero por temas protocolares, luego del anuncio de los tratamientos de radioterapia a los adultos con cáncer, la agenda ha sido modificada. Pedimos disculpas por haber generado la expectativa, pero vamos a cumplir con la entrega oficial este domingo 21”, indicó el viceministro.

Estrategia de atención

Según el viceministro Terrazas, el tratamiento de radioterapia y cuidados paliativos será desde diciembre para los pacientes con cáncer de todo el país, pero se lo ampliará gradualmente.

“Nuestra intención es ampliar el servicio de forma escalonada departamento por departamento, con énfasis en el eje troncal, donde funcionan nuestras unidades de radioterapia para toda la población. Es una forma de adelantar el Sistema Único de Salud. No se hará el tratamiento de radioterapia y cuidado paliativo en todos los departamentos; hay que entender que la formación de los recursos humanos para que funcione en forma óptima una unidad de radioterapia no es sencillo, se necesita una curva de aprendizaje de calidad que no podemos darla en muchos centros”, señaló la autoridad.

La médica Martha Alicia Arrien, directora del Oncológico, calificó de positivo el anuncio del presidente Evo Morales, pero cree que habla de memoria cuando dice que costeará el tratamiento por un año.

“En los niños el tratamiento es de tres años, no se les puede decir ‘te voy a dar una quimio por un año’. En Santa Cruz se puede hacer radioterapia porque tenemos acelerador lineal; en Cochabamba tienen uno en la Caja Nacional, pero en La Paz, ¿dónde lo harán?”, preguntó la especialista.

Para Carlos Dabdoub, médico con amplia trayectoria en nuestro medio, pensar que solo con radioterapia se va a resolver el cáncer es desconocer la patología, que también requiere de otros tratamientos coadyuvantes, como la quimioterapia, la braquiterapia y las cirugías.

“Creo que quien envíe este tipo de mensajes (como el anuncio del presidente), tiene que estar completamente embebido del asunto. Con dos o tres equipos de radioterapia en el país, no se resuelve el problema. En realidad, lo que deberíamos hacer ante todo es prevenir. La prevención es mucho más efectiva y más económica”, expresó.

El galeno echa en falta una política nacional de salud. Cree que surgen chispazos al calor de la presión o los comentarios. “Se necesita una cumbre de salud, pero no en la forma como se la ha venido haciendo, tendríamos que participar los que verdaderamente conocemos el tema”.

Guillermo Cuentas, exministro de Salud, dijo que la medida anunciada por el presidente carece de sustento técnico y aseguró que el país precisa de un programa nacional para las enfermedades oncológicas.

“Hay pacientes que necesitan un tratamiento combinado de quimioterapia, radioterapia y cirugía. No podemos manejar con medidas demagógicas patologías que requieren del uso de equipos de alta tecnología”, sostuvo.

En emergencia

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Hugo Salmón, se declaró en emergencia por la actitud del Gobierno de centralizar la salud con la puesta en marcha del Sistema Único de Salud y el manejo de los hospitales, quitándole esa función a la Gobernación cruceña, vulnerando el proceso autonómico.

Salmón añadió que si el pronunciamiento no causa efecto, la Asamblea demandará la inconstitucionalidad de la acción del Gobierno de tomar la salud del departamento.

Johnny Morató, asambleísta del MAS, dijo que la oposición quiere escudarse en el tema de autonomía, pero considera que no hay vuelta atrás porque el Gobierno pretende garantizar la salud al 51% de los habitantes que no tienen seguro médico con una sola cabeza que dirija la salud.

Un mal sin cura

CADA VEZ MÁS ENFERMOSEl Instituto Oncológico de Santa Cruz tiene 41 años de experiencia. Atiende 30.000 consultas al año. En 2018 recibió 1.600 pacientes nuevos.

GRUPOS SOLIDARIOSLas fundaciones Afanic España, Gotita Roja, grupo VAO y otras instituciones sin fines de lucro consiguen recursos y financian los tratamientos y medicamentos para los niños con cáncer del Oncológico.

DOTACIÓN DE EQUIPOSLa ambulancia que entregará el Ministerio de Salud en favor de los pacientes del Oncológico tiene un valor de Bs 500.000. Asimismo, prevé entregar el próximo mes un stock de medicamentos oncológicos para el tratamiento del cáncer infantil por un monto de Bs 2.178.656.

Fuente: eldeber.com.bo