La rutina de ejercicios de Jennifer López y Alex Rodríguez para mantener sus impresionantes físicos

“Comen sano, no toman, no salen de fiesta y no fuman. Ella no toma absolutamente nada de alcohol. Yo trabajo con ambos y creo que con Alex tenemos un ritmo extremadamente bueno, pero siempre que está ella me intimida porque probablemente es la única persona a quien no puedo seguirle el ritmo. Jennifer se mete de lleno en el ejercicio. Te intimida lo fuerte que entrena”.