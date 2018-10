Lampe enfrenta un obstáculo: periodistas

Más allá de la buena acogida que tiene el golero boliviano Carlos Emilio Lampe en el “Mundo Boca”, algunos periodistas y conductores de programas deportivos de Argentina se resisten a que el portero de la Selección Nacional desbanque de la titularidad al argentino Agustín Rossi, en el partido con Palmeiras (24 de octubre) por semifinales de Copa Libertadores de América.

La conductora de Agenda Fox Sport, Alina Moine, dejó claro que el actual arquero titular de Boca Juniors no debería perder el puesto.

“A mí me parecería una locura que Lampe aparezca atajando en Boca frente a Palmeiras”, señaló Alina.

La presentadora argumentó que, pese a que Rossi tuvo algunas salidas en falso en el juego aéreo, el cuerpo técnico está conforme con su rendimiento, “porque tapó pelotas que fueron trascendentales para Boca Juniors, y que en ningún momento se cuestionó su titularidad una vez que se lesionó Andrada”.

Por su parte, Juan Fernández, también de la cadena Fox Sport, aseguró que Rossi será el golero titular del Xeneize ante el cuadro brasileño, porque Lampe llegó sólo para “estar ahí, cuando a Rossi le pase algo, porque Guillermo (Barros Schelotto) no puede arriesgarse con un juvenil”.

El polémico Martín Liberman fue más duro en sus expresiones al calificar como “paracaidista” al golero boliviano.

“Sería una locura que un paracaidista llegue y ataje en semifinales de Copa Libertadores”, sostuvo. Advirtió que no tiene nada personal con Lampe, mucho menos con su nacionalidad, y el que piense que el origen del arquero boliviano tiene que ver con su opinión tiene “un cierto complejo de inferioridad, sencillamente. Qué tiene que ver que Lampe sea boliviano, uzbeco o italiano, no coincido que un arquero llegue de la nada y ocupe el arco de un equipo que va a jugar la semifinal de la Libertadores, ni conoce a sus compañeros, sería una locura, una locura. Es más, si hubiera sido de Boca, no traigo a Lampe y me quedo con los pibes que tiene”, sentenció.

BOCA PRESENTA AL META BOLIVIANO

Carlos Lampe fue presentado de manera oficial y, ante la primera mención, hizo alusión al apoyo que recibirá Boca Juniors de parte del pueblo boliviano a partir de su llegada. Además, dijo que va a pelearle el puesto a Agustín Rossi.

El golero boliviano dijo que cuenta con el apoyo de otros 11 millones de hinchas, los nuevos, los que se suman a partir de su llegada. “Si antes Boca era la mitad más uno, ahora es la mitad más 11 millones”, señaló en referencia a los habitantes de Bolivia, donde, según él, ahora son todos de Boca.

El arquero que llegó para cubrir la baja por lesión de Andrada está feliz. Haber llegado a Boca es todo un hito para él, que luchó desde siempre. Como ahora, que asegura que va a pelearle el puesto a Rossi: “Llego cargado de ilusión. Voy a trabajar para conseguir el objetivo al que me he unido”.