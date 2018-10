Larrea estima que 4 mil médicos están desempleados en La Paz

Bolivia cuenta con 14,1 profesionales en salud por cada 10.000 habitantes, cuando, según la OMS.

Existen varias observaciones sobre la situación de la salud en el país. Los hospitales del sistema público colapsan a diario y la falta de médicos, entre otras deficiencias, impiden que la población sea atendida. Elpresidente del Colegio Médico de La Paz,Luis Larrea, afirma que solo en el departamento existen aproximadamente 4.000 médicos desempleados.

A pesar de los avances de los últimos años, Bolivia es uno de los países que está en las últimas posiciones en recursos humanos de salud. Según el mapa estadístico mundial 2017 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el país solo supera a Venezuela en la cantidad de médicos y está lejos de Uruguay quien tiene 94,9 por cada 10 mil, Brasil cuenta con 94 y Argentina con 43,4.

Bolivia cuenta con 14,1 profesionales en salud por cada 10.000 habitantes, cuando, según la OMS, son necesarios cerca de 25 profesionales (entre médicos generales, enfermeras, especialistas, etcétera) “para que la atención sea oportuna y adecuada”.

Esta situación genera un colapso en los hospitales. Ayudaría a evitarlo si los centros de primer y segundo nivel cumplieran su función de atender partos o curaciones, pero las carencias lo impiden.

“Muchas veces se colapsa porque viene gente que tiene patología que puede ser tratada en (centros médicos de) primer y segundo nivel. Los primeros niveles son los centros de atención de barrio, de zona, de distrito, donde las personas pueden acudir. Y si se trata de una enfermedad que no es de tratamiento de especialistas, podría ser atendida en otro lugar, pero de alguna manera la gente se viene acá y colapsa”, dijo un galeno del Hospital de Clínicas que guardó su nombre en reserva. Agregó que “las deficiencias que tienen los hospitales son la carencia de recursos humanos en la cantidad necesaria y, de acuerdo a la demanda de la patología prevalente en los grupos etarios” afirma el médico del Hospital de Clínicas.

Especialistas

Larrea, señala que en Bolivia el parámetro de médicos por habitante está por debajo de lo recomendado, y la situación de los especialistas empeora, por la falta de ítems y la ausencia de formación en sub especialidades en el país.

El dirigente de la Confederación Médica Latinoamericana y ex presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, informó que en el país hay más de 27 mil médicos registrados activos, de los que solo el 15 % tiene especialidad, es decir, 3.800. Aseguró que para cubrir la demanda nacional se necesita por lo menos 6 mil.

Según datos de la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Organización Mundial de Salud (OMS), el parámetro mínimo de especialistas es de cuatro por cada 10 mil habitantes y de un médico por cada mil. Bolivia, según datos de la OMS tiene 1,4 médicos por cada 1.000 habitantes.

Larrea, afirma que se requiere presupuesto para mejorar el sistema de salud público “Si no hay inversión en salud no se puede hacer nada, la inversión debe ser coordinada desde el nivel central, nivel gobernaciones municipios”. Lo que el departamento necesita para comenzar a resolver los problemas son “hospitales con equipamiento, con infraestructura, con insumos y con recursos humanos. Mientras el sistema tenga la misma cantidad de infraestructura como está ahora no vamos a poder mejorar, mientras no tengas tomógrafos, mientras no tengas ecógrafos, no tengas tecnología no vamos a poder mejorar”

Economía

El Ministerio de Economía (en diciembre de 2017) afirmó que en 2018 Salud recibiría una asignación de 6,8 % del Producto Interno Bruto (PIB). El 2017 se asignó 6.9% del PIB. Por su parte el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, informó que el Gobierno Nacional multiplicó por 7 el presupuesto designado a salud. En la gestión 2005 se tenía 2.700 millones de bolivianos, actualmente la cifra asciende a más de 18.000 millones de bolivianos.

Aún con el crecimiento de los últimos años, Bolivia es el país con menor presupuesto en salud de la región. Según el Banco Mundial (BM), en 2013 llegaba a 84 dólares por persona al año; en 2015 subió a 92, pero sigue siendo el menor, Ecuador y Paraguay lo anteceden, con 126 dólares, y Venezuela con 138. En Uruguay, Argentina, Chile y Costa Rica esa cifra supera los 1.000 dólares anuales per cápita.

El gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, informó que “el presupuesto de salud en Bolivia con relación a años anteriores es uno de los más elevados. ¿Qué debería aumentarse? por supuesto, pero hay que ver las condiciones económicas del país también y de las otras áreas donde también se tiene que invertir y se debe trabajar”.

En medio de tantas dificultades, las infraestructuras, el personal y los equipos hospitalarios; los pacientes diariamente sufren las consecuencias de un sistema precario, pero no se rinden.

Fuente: paginasiete.bo