Las propuestas de Jair Bolsonaro y Fernando Haddad en la elección más polarizada en Brasil desde el retorno de la democracia

-Combatir la violación sexual y la pedofilia

-Controlar el contenido del plan de enseñanza para evitar adoctrinamientos políticas de todo tipo de la enseñanza publica

-Reflotar la ley contra la corrupción de los 10 puntos, propuesta por el Ministerio Publico Federal (se trata de un proyecto de ley que impulsado por fiscales del Ministerio Publico Federal, junto dos millones de firmas pero que, cuando llego al Congreso, fue cambiado por los legisladores perdiendo el objetivo de la lucha contra la corrupción)

-Realizar las reformas educativas necesarias para que Brasil dirija sus esfuerzos sobre el modelo de educación de Corea del Sur

-Aumentar la inversión en Ciencia y Tecnología

-Abrir las fronteras de Brasil, disminuyendo las barreras arancelarias y paraarancelarias y propiciar nuevos acuerdos bilaterales

(esta afirmación nos lleva a suponer que Bolsonaro podría proponer una reducción en los acuerdos del Mercosur para posibilitar que Brasil pueda hacer acuerdos con otros países y bloques, sin depender de la aprobación de sus socios en el Mercosur.

-Hoy el Mercosur es una Unión Aduanera y por ello, no es posible que los socios negocien individualmente. O negocian acuerdos en bloque o no negocian.

-Retrotraer el Mercosur a una Zona de Libre Comercio, posibilitaría la independencia en la negociación de cada país con terceros, sin perder los beneficios comerciales firmados, intrabloque)

-Disminuir la cantidad de Ministerios (Brasil tiene 29 Ministerios en la actualidad)

-Privatizar el sector de Gas Natural

-Garantizar la estabilidad macroeconómica buscando el equilibrio fiscal en el primer año de gobierno y el superávit fiscal en el segundo año de gestión

-Privatizar, concesionar y vender activos públicos que no sean estratégicos o que agreguen valor para aplicar esos recursos para reducir la deuda pública y consecuentemente reducir los intereses de la deuda y de esta forma disponer de recursos para inversiones públicas

-Combatir la política económica comunista y socialista para instrumentar el libre mercado