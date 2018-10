Leonardo Vaca: “Vamos a terminar peleando por el título”

El delantero confía en acabar el torneo luchando por el título. De 13 encuentros, Blooming saldrá de Santa Cruz solo en tres ocasiones.

El jugador más veloz que tiene Blooming, Leonardo Vaca, no da nada por perdido en este Clausura. El delantero afirmó ayer que la academia cruceña, con 10 encuentros en Santa Cruz de 13 que quedan del torneo, tiene que acabar luchando por el campeonato: “Con 10 partidos en Santa Cruz, vamos a terminar peleando por el título”.

Para el delantero, Blooming, que marcha séptimo y que el domingo (19:30) recibirá a Wilstermann, tiene las chances de recuperar terreno. En esta remontada será clave el aporte de Vaca, cuyo juego frontal es una de las armas que más ha utilizado el técnico Erwin Sánchez.

De las 13 fechas que ya disputó Blooming en el Clausura, Leo ha jugado 11 de ellas, dos de las cuales las hizo entrando desde el banco. En total se hizo presente en las redes en tres ocasiones, aunque esta estadística podría mejorar, pues el DT Platiní le está pidiendo más llegada al arco. Por ello, en el encuentro ante el Tigre marcó un gol al aprovechar su velocidad para empujar el balón a las redes tras pase de Roberto Fernández.

“El profesor me pide que me anime más a marcar los movimientos, que tenga más llegada y que encare”, explicó Vaca, que considera que pasa un buen momento, pero que aún debe mejorar mucho más. “Tengo que tranquilizarme un poco, en el uno contra uno, en hacer diagonales y en la definición”, asegura Leonardo, que con 22 años tiene varios sueños por cumplir, entre ellos llegar a jugar fuera del país y salir campeón nacional.

El delantero afirmó que cuando dejó la titularidad en Blooming no fue porque tuvo un bajón, sino por decisión técnica, pues se sentía muy bien. “La verdad que yo no me sentía mal, al contrario, estaba bien. Lo que pasa es que no jugaba por decisión del entrenador”, remarcó.

Pese a que no se ha hecho una medición de su velocidad, Vaca se considera el más veloz del plantel celeste. Por ello, no recula cuando le toca encarar a sus marcadores, sea en Santa Cruz o en el interior. “En Oruro es donde más me ahogo por la altura”, dijo. Sobre el rival del domingo, Wilstermann, Leo afirmó que es complicado y un contrincante fuerte. “Hay que jugarle con todo”, concluyó. Blooming jugará fuera de Santa Cruz con Real Potosí, Aurora y The Strongest.

Tres por dos puestos en ataque

El equipo de Sánchez tiene a tres delanteros que dejaron una buena impresión ante The Strongest: Gustavo Britos y Leonardo Vaca, titulares y autores de los goles, y Hugo Bargas, que ingresó y estuvo a un paso de marcar. Será decisión de Sánchez mantener a Britos y Vaca, o de lo contrario apostar por la dupla Bargas-Vaca. Si cambia de esquema, podría colocar tres delanteros, y ahí tendrían espacio Bargas, por izquierda; Britos, por el centro, y Vaca, por derecha.

