¡Lo volvería a hacer!, hombre que quedó desnudo en un jocheo de toros cuenta lo que pasó

El hombre relata cómo ocurrieron las cosas durante el jocheo de Santa Rosita en Warnes. Dice que se salvó de milagro de no salir herido

EL DEBER

Alfredo Moreno es el nombre del joven que fue protagonista de un incidente durante el jocheo de toros de Santa Rosita que se vivió en Warnes el fin de semana. El hombre se salvó de milagro de recibir cornadas pero quedó totalmente desnudo después de montar al animal.

“Yo lo monté al toro y otra persona se subió detrás de mí, ahí me empujó hacia adelante y caí. El toro me agarró de mi cinturón, me quise agarrar de sus cuernos para zafarme pero no pude y terminé desnudo“, cuenta.

Alfredo sabe que tuvo mucha suerte al no salir herido en este incidente que se volvió viral y cuyo video fue reproducido miles de veces. Pese a ello, dice que no dudaría en volver a participar de un jocheo.

Fuente: eldeber.com.bo