Lora y Cardozo no estarán ante Oriente; Charles, en duda

En Aurora, las lesiones vuelven a complicar al técnico Marcos Ferrufino para preparar el duelo del domingo (15:00) ante Oriente Petrolero, válido por la fecha 14 del torneo Clausura y que se jugará en el estadio Félix Capriles.

En la práctica de ayer, Darwin Lora y Caleb Cardozo, habituales titulares en el cuadro popular, trabajaron de manera diferenciada y confirmaron que aquejan desgarros, empero aún no tienen definido el tiempo de recuperación.

En el caso de Cardozo, la lesión es de nuevo en la pierna izquierda, aunque señaló que en esta oportunidad se trata de un microdesgarro.

“Es un microdesgarro, mañana (por hoy) me revisarán nuevamente. Para el partido contra Oriente no llego”, señaló el lateral.

Por su parte, Lora comentó que tiene un desgarro en el lado posterior de la pierna izquierda y su presencia en el partido contra el Albiverde es poco probable.

“Estoy con un desgarro en el posterior de la pierna izquierda. Ya venía cargado en los dos últimos partidos y aguanté lo más pude. Creo que para el partido contra Oriente no voy a llegar”, sostuvo el volante.

Ambos jugadores tuvieron que ser reemplazados en el duelo ante Real Potosí, el pasado domingo, y pese a que los estudios señalen que se trata de desgarros pequeños, ninguno podrá ser tomado en cuenta por el DT para el partido de este fin de semana.

Con ansias por volver

Asimismo, el volante brasileño Charles da Silva señaló que aún no está restablecido al 100 por ciento, empero espera por los resultados de la última ecografía y seguir la recomendación del especialista que lo atiende.

“Ahí estamos, todavía nos falta, con algunos movimientos que hago me duele mucho. Vamos poco a poco, voy a hablar con el doctor para ver cómo estamos, vamos a hacer otra ecografía, espero estar a disposición del profesor”, señaló.

Ansioso por retornar a ser parte del equipo, Da Silva aseguró que quiere jugar aunque sea “un minuto”.

“Vamos a ver, no quiero volver y lesionarme nuevamente. Ojalá que sólo me falte la parte física y no de la lesión”, dijo.

Con este panorama, el Celeste comenzará a delinear el once inicial que recibirá al cuadro refinero.

Para este cotejo, el estratega Ferrufino nuevamente tendrá que buscar a dos reemplazantes para armar su equipo.

LAMANNA ESPERA POR SU DIAGNÓSTICO

César Lamanna de Aurora espera recibir un diagnóstico en esta jornada acerca de su lesión. En primera instancia se conoció que aquejaba un desgarro en la pierna derecha, empero ahora será atendido por un especialista en Argentina.