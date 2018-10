“Los periodistas, antes que periodistas son ciudadanos”

Andrés Gómez afirma que un periodista puede hacer política, porque ante todo es un ciudadano. “Es inaceptable un periodista neutral frente a una dictadura”, dijo.

En entrevista con Página Siete, Gómez hizo referencia a la invitación que recibió de algunos distritos alteños para que sea candidato presidencial.

¿Cómo recibe la propuesta de proclamarlo como candidato

Me siento honrado porque escucho a la gente que se me acerca a decir que puedo y debo servir al país desde un lugar de decisión.

Sí, me invitaron para organizar una propuesta política, pero no soy precandidato ni candidato porque entre la gente que se me acercó, desde principios de año, encontré un objetivo principal: salvar la democracia.

¿Cómo espera salvar la democracia

Analizamos dos caminos: 1) Resistencia pacífica, que pasa por convocar a la sociedad a la abstención electoral; y 2) Participación en las elecciones nacionales a riesgo de enfrentar a un gobierno antidemocrático. En mi condición de ciudadano y periodista escuché las ideas y propuestas y compartí las mías respecto a las necesidades políticas del país en el presente tiempo político.

¿Dejó de ser periodista para ser “activista de derecha”, como dicen quienes le critican

Dictadura, totalitarismo y absolutismo no condicen con la democracia; por esta razón, los cabecillas de este tipo de regímenes abusan de su poder y usan recursos públicos para presionar a los medios de comunicación hasta convertirlos en aparatos de propaganda.

Los gobernantes totalitarios castigan, presionan, descalifican y persiguen a los periodistas para evitar que se conviertan en vehículos de la información, elemento necesario para la participación de la ciudadanía.

¿Qué piensas de esas críticas

Esas críticas provienen de personas con espíritu dictatorial. Cuando las escucho, concluyo que voy por buena senda porque hay más gente que me para en la calle para decirme que leen lo que escribo o escuchan lo que digo porque compartimos valores democráticos. Es inaceptable un periodista neutral frente a una dictadura.

¿Un periodista puede hacer política

Sí. Marx era periodista. Antonio José de Sucre era director del periódico El Cóndor. Luis Espinal luchó contra la dictadura de García Meza en su condición de periodista y fue asesinado. Decenas de periodistas bolivianos y latinoamericanos fueron exiliados de sus países por oponerse a un régimen de terror.

Política es en esencia la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en asuntos públicos y los periodistas, antes que periodistas son ciudadanos. Como ciudadanos participamos en problemas sociales y como periodistas canalizamos la participación de la comunidad en asuntos públicos, a través de la información o la opinión.

¿Qué considera que le falta al periodismo actual

Convocar a la desobediencia frente a la estupidez; negarse a servir a la mentira usada por los autócratas que tienen como fin último reproducirse en el poder. En definitiva, le falta ponerse frontalmente del lado de la democracia y combatir el totalitarismo que roba el futuro de los más humildes de la sociedad.

Página Siete / María Carballo / La Paz