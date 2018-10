Madre de Jhiery Fernández: “Dios me dio justicia para mi hijo”

La Sala Penal Tercera de La Paz resolvió la noche de este miércoles otorgar medidas sustitutivas al médico Jhiery Fernández para que se defienda en libertad por el caso del bebé Alexander.

“Desde el principio he creído que mi hijo es inocente, pero Dios es grande y me dio justicia”, dijo aliviada Norma Sumi, madre del galeno. Sin embargo, después de que los operadores de justicia la alejaron por cuatro años de su hijo no cree en ella, afirmó.