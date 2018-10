Más de 100 efectivos se movilizan y controlan el incendio en San Pedro de Sola

Tarija.- El director de la unidad de Gestión de Riesgos del Gobierno Municipal, Boris Fernandez, ha informado que el incendio en San Pedro de Sola ha sido controlado en pasadas horas de la mañana, esto con el apoyo de más de 100 efectivos policiales, bomberos y voluntarios que se han movilizado a la zona y han evitado que este incendio crezca y pase a la comunidad de Pinos Norte.

“Hasta hace unas horas, ya ha sido controlado, en todo lo que son los grupos operativos de primera respuesta que han participado en esta actividad como los Bomberos de la Policía Boliviana y efectivos de la Policía Boliviana que alrededor eran unas 100 personas que se han movilizado, también ha estado el Sar del Sur, el Sernap, el Sedes con su posta que tienen en San Andrés y lógicamente nosotros como Gobierno Municipal que hemos llevado gente, logística y equipo para atender el incendio“, ha mencionado a La Voz de Tarija.

La buena noticia ha sido realizada por Fernandez directamente al diario digital La Voz de Tarija, quien además ha informado que se estima que 10 hectáreas de bosque ha sido afectado pero aún esperará la cuantificación de daños de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT)

“Podemos dar un aproximado que han sido alrededor de 10 hectáreas que se han quemado, quizás más pero eso una imagen satélite lo va a determinar, lo vamos a coordinar con la ABT para que ellos lo puedan cuantificar”, ha explicado.

Pero además ha afirmado que ningún cultivo ni propiedad de los comunarios de San Pedro de Sola han sido afectados por el incendio pero sí lamenta que plantas nativas de la zona han sido afectados aunque en mínima cantidad.

“No se han afectado cultivos agrícolas ni propiedades o ganado del sector, pero si en algunas plantas nativas como pinos de cerro, guayabo, alisos han sido afectados. Pero en mínima cantidad porque la afectación ha sido en las faldas más que todo y el día de ayer ya habíamos controlado el sector, la preocupación era que pase el incendio al otro lado”, ha recalcado.

Actualmente sospechan de alguna persona que haya prendido algún material para espantar animales, en caso de pastores, por lo que no existe una zona de agricultura próxima a donde se registró el incendio por lo que se descarta el chaqueo, pero ha señalado que deja la investigación a la Policía Boliviana.

“Lo que pasa es que alguien que ha estado por el sector, no existe una zona de agricultura aledaña para que haya existido un chaqueo pero de seguro ha sido alguien que ha estado quemando algún tipo de material lamentablemente y no se tienen los datos pero si nos han informado que quizás fue la gente que tiene ganado que por espantar algo haya prendido fuego y se haya descontrolado pero aún no sabemos esto es competencia de la policía”, ha señalado.

En este sentido, ha señalado que si bien están en temporadas de lluvias en algunos sectores esto ha generado que el incendio no llegue a propagarse, la población tiene que tener conciencia de que estas acciones pueden poner en riesgos vidas por lo que pide que no se prendan ningún tipo de fogatas o materiales en zonas boscosas.

“Si bien ya estamos en una temporada de lluvia y eso ha favorecido bastante porque hay material verde y esto ha hecho que no se propague el incendio, la denominación es esa, no prendan nada, ponen en peligro sus vidas, las vidas de sus vecinos y cuando hay generalmente vientos eso hace que se expanda por eso no es recomendable que se hagan estas actividades, y si se lo va a realizar en este casos chaqueos tomen todas las precauciones”, ha mencionado.