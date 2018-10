Médicos de La Paz y El Alto cumplen paro de 24 horas por salarios

Una protesta de médicos en Miraflores. Foto: ANF.

La Paz, 15 de octubre (ANF).- Los profesionales en salud de La Paz y El Alto del sistema público cumplen este lunes un paro de 24 horas por falta de sueldos y descuentos del bono de riesgo de los últimos meses, informó Fernando Romero, ejecutivo del Sindicato Médico y Ramas Anexas del sector público (Simra).

“No nos están pagando sueldos, nos están descontando en forma irregular el bono de riesgo. Es un abuso total de parte del Ministerio de Salud, por eso estamos en un paro de 24 horas para reclamar este derecho”, indicó.

Romero detalló que sin una previa notificación, los médicos de primer, segundo y tercer nivel dejaron de recibir el bono de riesgo de los últimos meses. Lamentó que el Gobierno “trate mal” a los profesionales a pocos meses de aplicar el seguro universal de salud.

“Sin ningún previo aviso nos han quitado a todos los profesionales el bono de riesgo y no se cumple el beneficio de categoría y escalafón, siendo que hay especialistas y subespecialistas con 13 o 14 años de estudio que gana Bs 5.000. Nos tratan mal y así quieren implementar el seguro universal”, lamentó.

Remarcó que el incumplimiento de los beneficios está provocando que el sistema público se quede sin especialistas, ya que hay profesionales que renuncian para irse a la seguridad social.

“Esos beneficios que no se pagan está haciendo que los colegas renuncien y se vayan a la seguridad social, el sistema público se está quedando sin especialistas ni subespecialistas. Por ejemplo, por los bonos de categoría, hay como 300 médicos afectados. No es posible que otros con tintes políticos y que no hacen nada ganen cuatro veces más que un médico, eso es injusto”, dijo.

Señaló que la medida se cumple en centros de salud y nosocomios de las dos urbes, La Paz y El Alto, que suspendieron las consultas externas.

“La medida se está cumpliendo en La Paz y El Alto, solo se está atendiendo emergencias, lo que ha parado es la consulta externa porque no podemos permitir que el Gobierno nos trate mal a los médicos del sector público”, aseveró.

El médico advirtió que esperarán que las autoridades de Salud se pronuncien respecto a su situación, caso contrario analizarán con radicalizar sus protestas.