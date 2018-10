Mesa dice que sin su referéndum de 2004 era impensable la nacionalización de hidrocarburos

El expresidente de Bolivia y candidato a la presidencia por el FRI Carlos Mesa en una entrevista con ANF aseguró que su candidatura no pretende ni hacerle el juego, ni legitimar la candidatura de Evo Morales.

Expresidente y candidato por el FRI, Carlos Mesa. Foto: ANF.

La Paz, 19 de octubre (ANF).- El expresidente y ahora candidato a la presidencia por el Frente de Izquierda Revolucionaria (FRI), Carlos Mesa, dice sentirse tranquilo, motivado y seguro de enfrentar una dura batalla electoral que por primera vez en la historia democrática se extenderá por un año.

En una entrevista con ANF dio una pincelada a su mirada sobre el país. Dice estar consciente de los riesgos de la ingobernabilidad que el MAS podría generar si existe un cambio de Gobierno y se siente “orgulloso” por su paso por el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Sitúa al referéndum de julio de 2004, en su Gobierno, como el pilar fundamental para la transformación de la política hidrocarburífera, para la Ley de Hidrocarburos y el proceso de nacionalización y responsabiliza al presidente Evo Morales de bloquear su intención de llamar a una Asamblea Constituyente.

Asegura que en los 12 años de la administración de Morales la ciudadanía ha sido debilitada porque la democracia está profundamente disminuida y ratifica su propuesta de construir un gobierno de ciudadanos.

Rechaza que con su anunciada postulación a la presidencia le esté haciendo juego al presidente Morales y ratifica que la principal lucha es la inhabilitación del binomio presidencial del MAS.

ANF: El año pasado usted dijo que no sería candidato, porque las condiciones del país son adversas en un proceso quizás de ingobernabilidad que podría generar el MAS a través de sus organizaciones.

Carlos Mesa: El desafío de la gobernabilidad es un desafío muy importante, sin duda alguna, y los riesgos de la gobernabilidad lo son también. El espíritu que hemos vivido con la experiencia del presidente Evo Morales cuando estaba en la oposición y cuando yo era presidente con la lógica del bloqueo, de la intransigencia, de todo lo que el pide cuando está en el Gobierno y no practica cuando está en la oposición, sin duda, genera riesgos, pero creo que la construcción de un sistema institucional democrático, ese “shock” democrático que establezca una independencia de poderes, una nueva justicia, que permita un diálogo verdaderamente democrático y la construcción de una legitimidad entre ciudadano y Estado, es posible.

ANF: El Gobierno usa su paso político el 2002-2005 como un acto de campaña para devaluarlo, ¿está en condiciones realmente de afrontar esta batalla electoral?

Carlos Mesa: Uno de los aspectos que es un despropósito para el país, es una campaña de un año de duración, no es lo deseable desde el punto de vista del costo y del desgaste político, pero eso es lo que hay. Este es un criterio que no lo escogimos nosotros sino el Gobierno, para saltarse el 21 de febrero, pero el 21 de febrero no se puede saltar, porque es una reivindicación justa, que implica que el presidente Evo Morales no puede ser candidato, ni tampoco Álvaro García Linera.

En ese contexto, por supuesto que estoy dispuesto a afrontarlo, lo que he hecho en mi paso por el gobierno es algo de lo que me siento tranquilo, primero; y orgulloso, después. He contribuido a la defensa de los derechos humanos y a la construcción de un nuevo Estado en el ámbito de la energía al contexto de resolver una crisis económica y un conjunto de cosas que yo creo que fue un aporte fundamental sin el cual no se explicaría el proceso político posterior.

ANF: ¿Esto significa que no se arrepiente o no siente que fue un error haberse aliado con Gonzalo Sánchez de Lozada?

Carlos Mesa: Los elementos que yo manejé en mi candidatura a la vicepresidencia estaban vinculados a aquellos aspectos que yo creía importantes en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, pero lo importante donde se prueba lo que yo hice, lo que yo fui como político es cuando ocupé la presidencia del Estado.

Y en ese contexto, no tengo la menor duda que el proceso de transición histórica con la convocatoria a una Asamblea Constituyente, a un referéndum de hidrocarburos, a una transformación en el ámbito autonómico se prueba en la reforma constitucional de 2004.

Muchos creen que el referéndum es un invento de la Constitución Política del Estado de 2009 y la Asamblea Constituyente es una institución democrática impuesta en la Constitución del año 2004.

ANF: Aunque usted no llevó adelante la Asamblea Constituyente

Carlos Mesa: Claro, porque se opusieron el presidente Evo Morales que estaba como jefe de la oposición, se opuso el MNR, la UCS, la ADN, se opusieron los partidos políticos que formaban parte del ‘establishment´político, porque el presidente Morales parece olvidar que fue parte del Congreso Nacional entre 2002-2003-2005. El año 2003 yo planteé una Asamblea Constituyente y llevé a consideración del Congreso un proyecto de ley que me fue bloqueado. No es que yo no pude hacerlo porque tuve incapacidad o que no tuve la voluntad política, claro que la tuve.

Tuve la voluntad política de la autonomía, de la Asamblea Constituyente, del referéndum que transformará la política de hidrocarburos, se me bloquearon dos de esos tres elementos. Quiero recordar que la elección directa de prefectos tiene que ver con una decisión mía que tomé a principios de 2005 y se convirtió en ley durante el gobierno de Eduardo Rodríguez.

ANF: El Gobierno le responsabiliza no haber promulgado la Ley de Hidrocarburos, es otro tema que es parte de la campaña del Gobierno.

Carlos Mesa: Un elemento clave aquí, es que no se trata de responder al Gobierno. No considero que esto sea una batalla de echarse cuenta sobre lo que hiciste o dejaste de hacer. Lo que hay que proponer es futuro.

Con en relación al tema de los hidrocarburos tiene que quedar algo muy claro, el 18 de julio de 2004, el referéndum de hidrocarburos es el punto de partida conceptual sin el cual es impensable la Ley de Hidrocarburos y la llamada nacionalización del presidente Evo Morales.

Yo no aprobé una Ley de Hidrocarburos que establece un impuesto ciego que ha generado el declive completo de los hidrocarburos en cuanto al nivel impositivo con campos de líquidos que se han venido abajo, porque tenían que pagar impuestos absolutamente desproporcionados.

No estoy de acuerdo con un IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) que no ha compensado los desequilibrios que generaban las regaláis, no ha generado que los departamentos no productores tengan posibilidades reales de compensar sus ingresos, si tú haces un análisis de la distribución del IDH los departamentos que tienen dos o tres millones de habitantes no tienen el nivel de ingresos que tienen departamentos más pequeños que ya de por si tienen ingresos por regalías, por lo tanto es un tema de fondo, es decir, la Ley de Hidrocarburos puede tener un sentido que recupera el concepto del IDH y el IDH es hijo del referéndum y la nacionalización es hija del referéndum. Tan es así que el Decreto de 2006 de Nacionalización empieza diciendo ‘en cumplimiento del mandato del referéndum del año 2004’ y viene la decisión y sobre la Ley de Hidrocarburos dice: ‘cumpliendo el mandato del referéndum de 2004 se lleva adelante la ley’.

Por lo tanto, la explicación del proceso de transformación energética y los ingresos millonarios que ha tenido Bolivia tiene como punto de partida el referéndum (de 2004) que el pueblo boliviano respondió a mis preguntas en julio de 2004.

ANF: Usted lanzó una propuesta del Gobierno de ciudadanía, el vicepresidente Álvaro García Linera criticó su visión del “ciudadanismo fosilizado”.

Carlos Mesa: El concepto de ciudadanía es esencial en la democracia del siglo XXI. Es la construcción de un matrimonio entre dos ideas, entre los derechos y deberes políticos de la persona que se empodera como protagonista de la sociedad y que cree y construye causas y que establece una iniciativa individual en el ámbito intelectual, laboral, tecnológico y se comprometerse con causas; la otra parte del matrimonio indisoluble es, el ciudadano como individuo no se entiende sin la construcción de comunidad que es la construcción de una sociedad que establece en esa unión indisoluble entre persona, individuo al que respeto cuyas ideas son creativas y al que le doy la libertad de ser quien quiere ser, para construir una comunidad para hacer una comunidad mejor. Esos dos elementos son fundamentales, tiene que ver con una idea universal y que no tiene ningún sentido de idea clasista.

ANF: ¿Usted cree que el Gobierno ha matado este sentido de ciudadanía?

Carlos Mesa: El corporativismo desmesurado ha generado una limitación muy fuerte además de la destrucción de los valores democráticos esenciales. No hay ciudadanía cuando no hay democracia plena, cuando no hay justicia, cuando las corporaciones se adueñan de la sociedad, cuando hay territorios en los que el estado no puede ejercer su poder o en el que los ciudadanos no pueden circular como si fuera parte de su propia nacionalidad.

Por lo tanto, el conjunto de las acciones del gobierno a lo largo de estos 12 años han debilitado profundamente la ciudadanía porque han debilitado profundamente la democracia.

ANF: ¿Si fuera Gobierno tendrá una estrategia para mantener las conquistas sociales de esta última década?

Carlos Mesa: Esta es una propuesta de futuro que no tiene nada ni de regresivo, ni de mirar al pasado, ni de establecer tu lógica con el espejo retrovisor, y el otro elemento fundamental, aquellos aspectos de construcción positiva que fueron transformadoras y que fueron útiles para el país, protagonizadas por el gobierno del presidente Evo Morales no hay razón alguna para negarlas. Hay que entender que hay elementos positivos. El problema del presidente Evo Morales tiene que ver con dos cosas, el agotamiento de su propuesta, ya no hay nada nuevo que nos pueda decir, lo que pudo hacer bien lo hizo y lo que pudo hacer mejor a veces lo hizo y a veces no; y segundo, el proyecto es un proyecto del poder por el poder mismo, dicho lo cual por supuesto las transformaciones que son parte de una construcción que agrega a la sociedad boliviana son cosas que no hay porque cambiarlas.

ANF: ¿Cómo piensa incorporar usted a los actores fundamentales como el movimiento indígena y campesino, cómo los incorporará en la estructura del Estado y cómo se acercará hoy a estos sectores?

Carlos Mesa: Primero con un reconocimiento fundamental, uno de los procesos más importantes que hemos vivido en los últimos años es que los indígenas han entrado al centro de la acción económica social y política, los indígenas no son adorno, ni periferia, no son imagen para llenar una fotografía, son parte activa y viva de la sociedad y una parte importante de la población.

En consecuencia, la construcción de ciudadanía es el reconocimiento de lo intrínsecamente individual y personal, es decir, hay un ciudadano indígena, de clase media, una ciudadana mujer, un ciudadano joven, técnico, la ciudadanía no disfraza ni invisibiliza, reconoce a cada uno en lo que es. El mundo indígena tiene un rol fundamental.

El concepto que defendemos es, las organizaciones existentes son valiosas, pero que el corporativismo defina la estructura de la construcción de la sociedad no es la única ruta. La ciudadanía establecida con identidades específicas es una ruta perfectamente válida.

ANF: Este corporativismo con el que se va a enfrentar es todavía muy fuerte, es una batalla fuerte

Carlos Mesa: Hay que hacer distingo entre el corporativismo que ha desnaturalizado la esencia de lo que es la vida colectiva y el derecho legítimo de construir estructuras sindicales para defender causas determinadas con las estructuras de poder que se han enquistado y que tienen un poder en sí mismo, porque defienden ya no un interés abstracto ético de largo aliento, sino que defienden intereses particulares muchas veces ligados a las dirigencias más que a la base de esos bloques.

También estamos encontrando el corporativismo que acepta la ilegalidad como una forma de comportamiento, porque yo lo hago y tengo la fuerza suficiente para defenderlo eso también tiene que distinguirse y tiene que establecerse que hay un modelo democrático que hay una ley a la que tienes que someterte independientemente de tu fuerza colectiva.

ANF: La nacionalización de los hidrocarburos es el centro del discurso del Gobierno, pero en materia de minería cree que el Estado tiene que asumir un rol más preponderante?

Carlos Mesa: Primero, en la práctica lo que tenemos hoy es una estructura de minería estatal de lo que era la tradicional COMIBOL, tenemos la minería de nivel tecnológico privado como el caso de San Cristóbal, tenemos cooperativismo minero con dificultades serias para plantearse realmente si son cooperativas, principalmente vinculadas a los derechos sociales de los cooperativistas y tenemos iniciativas privadas bolivianas de pequeña y mediana envergadura, ese conjunto de actividades que no hay razón de desnaturalizarlas, en el sentido de decir voy a ir más hacia el Estado o voy a ir más hacia la gran empresa privada.

Lo que hay que plantearse es una estrategia que haga viable la eficiencia de resultados para los intereses del Estado, pero también que genere un respeto a la iniciativa individual o colectiva privada nacional e internacional o estatal. En aquello en lo que el Estado puede seguir siendo un actor importante yo creo que no hay razón para decir que no.

No creo que haya que establecer la lógica y mucho menos en una realidad tan compleja como la minería que si el camino es la privatización o el camino es el estatismo, creo que lo que hay que hacer es racionalizar y sistematizar las estructuras que ya existen y mirar cuáles son sus debilidades en que se puede fortalecer y en qué se debe establecer una estructura ordenada y organizada.

ANF: Entonces, no se trata de mayor o menor estatización o privatización?

Carlos Mesa: Exactamente. Aquí no hay una respuesta al estilo clásico, (es decir) aquí es o estatización o privatización. Aquí lo que hay que encontrar son las respuestas más eficientes que en cada nicho de producción tenemos. Y en la minería como en otra actividad hay que establecer, las respuestas además están en construcción que serán parte de un programa detallado sobre el tema.

ANF: Usted pretende potencia la sociedad civil, hay muchas denuncias de persecución a dirigentes, ONG asfixiadas, libertad de expresión con problemas…

Carlos Mesa: Ahí no hay medias tintas. En ese punto el shock democrático implica el respeto riguroso a la Constitución y en consecuencia a los derechos humanos, los derechos de libertad de expresión, libertad de asociación y de cumplimiento de un espacio plural en el que todo el mundo tiene el derecho de expresarse. Además de una construcción plural en la que el estado escucha a los protagonistas de la sociedad tanto en lo individual como en lo colectivo.

ANF: En el ámbito electoral, ¿como van los acercamientos con partidos políticos o prefiere más con las plataformas ciudadanas?

Carlos Mesa: El primer día que anuncié la candidatura dije que mi lógica es del diálogo, la apertura a las plataformas ciudadanas, partidos políticos, organizaciones sociales y pueblos indígenas y estamos en esa construcción. No hay tiempos específicos, más allá de los tiempos que nos ponen que son por cierto muy cortos, la propia Ley de Organizaciones Políticas que nos parece un despropósito.

Esto es muy importante, aquí lo que no estoy planteando es hacerle el juego al presidente Evo Morales y su legitimación, pero hay que ser realista en sentido de que la defensa del 21F que tiene que ser el triunfo, que ahora está en manos del Tribunal Supremo Electoral, de inhabilitar al presidente Evo Morales, en caso que no ocurra, es decir, que se lo inhabilite, hay que trasladar el 21F al 27 de octubre de 2019.

ANF: Le critican que probablemente su ingreso en el escenario electoral es una forma de avalar la candidatura de Evo Morales.

Carlos Mesa: El concepto de que le critican es un abstracto. Hay una parte fundamental de la sociedad que entiende perfectamente lo que está en juego y lo último que puede hacer Bolivia para recuperar y lograr la recuperación de los valores democráticos que están atrapados en el autoritarismo prorroguista del presidente Morales es la abstención, uno puede pensar cualquier cosa sobre el 21F y sobre la política, pero la abstención sería uno de los errores más graves. Y eso va en una misma dirección pero en dos líneas, que tiene que ver con la defensa del 21F traducida en la inhabilitación de Evo Morales y en la hipótesis que uno no puede descartar de que el Presidente sea habilitado en la lucha electoral.

ANF: Hasta cuándo se dan para presentar a su candidato vicepresidencial?

Carlos Mesa: Hasta el día en que hay que inscribir al binomio presidencial.

ANF: ¿Cuánto han avanzado en la definición del candidato o candidata vicepresidencial y cual el perfil que buscan?

Carlos Mesa: Por una razón lógica de estrategia si no tuviera perfil no te podría responder y si tendría el perfil no te respondería, porque es un elemento fundamental, igual que cuando preparamos la candidatura si hubiéramos abierto nuestras cartas antes hubiéramos tenido remezones innecesarios. En el caso de la vicepresidencia es un caso que está en desarrollo y que tiene que ver con el diálogo que vamos a llevar adelante con las estructuras ciudadanas y políticas.

ANF: ¿El chapare es una de las zonas más duras, usted cree que si llega a la presidencia, el Estado asumirá presencia en un territorio en el ahora difícilmente se puede ingresar?

Carlos Mesa: La respuesta puede dar lugar a equívocos, cuando dices en un lugar en el que el Estado no tiene presencia, el presidente es parte del Estado y va como pedro por su casa por el Chapare, pero no nos deja entrar…

ANF: Pero el Mandatario es presidente de las Seis Federaciones de la Coca no?

Carlos Mesa: Decir que el Estado va sentar presencia, uno piensa en policía o el ejército, nada que ver. Aquí lo que tenemos que establecer es que el Chapare es una región del país que es parte de la nacionalidad boliviana en territorio y población que tiene desafíos, necesidades y problemas y temas que hay que definir y plantear y en ese sentido el Estado debe estar dispuesto a construir un escenario de beneficio mutuo para quien vive en el Chapare, esa es la concepción fundamental.

No hay que entender eso como lo que vamos a enfrentar es a un núcleo que personas que están en el otro lugar de la acera, los ciudadanos del Chapare son bolivianos que tienen una determinada problemática y una contribución a la sociedad boliviana y que tenemos que resolver en ese sentido.

ANF: Lo planteo en términos de institucionalidad.

Carlos Mesa: En lo concreto en este momento lo que es inaceptable, es que los sindicatos del Chapare cuyo presidente es presidente del Estado y de las Seis Federaciones del Trópico te prohíban y no se les mueva un pelo y les parezca magnífico es que los candidatos, partidos o militantes podamos entrar allí a hacer campaña, eso es inaceptable.

Tu pregunta tenía que ver si yo soy gobierno, la respuesta es en el caso de la candidatura es inaceptable y es increíble que el presidente Evo Morales no diga una palabra cuando se está vulnerando la Constitución y las leyes y el libre tránsito de los ciudadanos, eso es inaceptable.

ANF: Lo decía porque entre el 2008 y 2009, el presidente Morales no podía llegar a ciertas ciudades en el país, ¿podría ocurrir lo mismo en el caso del Chapare?

Carlos Mesa: Exactamente, eso es inaceptable. Me parece una obligación del presidente Evo Morales, del Ministerio de Gobierno y de la Policía el garantizar a todos los ciudadanos incluidos los partidos, los líderes y los militantes el derecho mientras cumplan la ley de circular y hacer campaña y hacer discursos, inscribir candidatos eso es un derecho fundamental. Pero quiero hacer un distingo, tú me hiciste una pregunta vinculada al futuro y hago la respuesta clarísima vinculada al presente.