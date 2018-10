Mesa es el único opositor que vencería a Evo en el balotaje

En una medición de eventuales segundas vueltas entre el Primer Mandatario y Doria Medina, Revilla y el expresidente, éste es quien mejor resultado logra frente a Morales.

El expresidente Carlos Mesa es el único líder opositor que le ganaría al presidente Evo Morales en un eventual balotaje, según datos de la encuesta que Mercados y Muestras elaboró para Página Siete.

La firma que realizó el trabajo de campo efectuó una consulta a los entrevistados sobre tres eventuales escenarios de segunda vuelta, los cuales se describen a continuación: Evo versus Mesa, Evo versus Samuel Doria Medina y Evo versus Luis Revilla.

En el escenario en el que se enfrentan Evo y Mesa, el expresidente obtiene el 44%, mientras que Morales logra el 35%. En el eventual balotaje entre Morales y Doria Medina, el primero logra 37% y el segundo, 26%.

En el escenario Morales versus Revilla, el Primer Mandatario consigue 36%, mientras que el alcalde de La Paz obtiene el 25%.

Mesa candidato

Hay analistas que identifican que Mesa se empezó a perfilar como candidato a la presidencia con la entrevista que concedió a El Informante, programa de TVN de Chile, en 2015.

El 29 septiembre de ese año, Mesa viajó a Chile para participar en ese programa. Ante un periodista que buscaba desarmarlo, el expresidente, en su calidad de vocero de la causa marítima, se defendió con contundencia.

“Conducí un programa de entrevistas durante 19 años y, por lo tanto, en más de 550 entrevistas que he realizado durante 19 años, algunas de ellas muy significativas, yo hubiera pensado que si algo se iba a recordar de mi trabajo como entrevistador era alguna de las entrevistas de programa De Cerca; lo que jamás hubiera supuesto es que la entrevista más importante de mi vida no la iba a hacer yo como entrevistador, sino como entrevistado”, aseguró Mesa, en julio de 2016.

Los expertos consideran que el respaldo electoral a Mesa -medido por la encuesta- tiene que ver mucho con el perfil con el que es percibido: “intelectual” y considerado como un outsider de la política nacional.

“La visión moderada de Mesa y además la percepción de la gente de que es un ‘letrado’, también hacen que la gente vea que pueda ser un buen candidato. En resumen: Mesa representa todo lo que no es Evo, según la percepción de la gente”, afirmó el analista Jorge Dulón.

Durante el proceso de la demanda en La Haya, Mesa llegó a decir en diciembre de 2017 que no sería candidato, factor que para muchos fue un elemento importante. Dulon lo expresa de la siguiente forma: “Eso la gente valora, que los personajes públicos respeten el rol que les ha dado el Estado o la sociedad”.

Tras el fallo de La Haya, a diferencia de la postura del Gobierno, Mesa llamó a acatar el dictamen de la corte, aunque parezca injusto; y en los últimos días, afirmó que se requiere encarar de una nueva manera la relación con Chile, lo que implicaba “nuevo escenario” y también “nuevas personas”.

Ayer, Mesa oficializó que será candidato a la presidencia por el FRI. En un video que difundió, entre otros detalles, tendió la mano a las plataformas, a los partidos, organizaciones… e interpeló a los ciudadanos.

Análisis

Jorge Dulon Analista político

“La gente percibe que Mesa representa todo lo que no es Evo”

Hay una tendencia permanente que establece que Carlos Mesa es el único candidato de la oposición que tiene posibilidades de ganarle a Evo, no solamente en segunda vuelta, hay datos de encuestas que dan cuenta que incluso podría ganarle en primera vuelta.

Hay que medir qué es lo que pasa con la intención de voto después del fallo de La Haya. Eso también es importante.

Ahora bien, el que Mesa le gane a Evo, en segunda vuelta, según la encuesta, se podría explicar por distintas razones. Por una parte, a partir de la entrevista que tuvo en Chile en El Informante, que gustó mucho a la población boliviana, dio mucho de qué hablar. Creo que a partir de ese momento Mesa comenzó a proyectarse como candidato.

Segundo: creo que Mesa ha tenido la capacidad siempre de no decir, hasta ahora, que es un posible candidato. Guardó siempre un poco su rol de vocero e incluso en un momento dijo que no iba a postular, y creo que eso la gente valora, que los personajes públicos respeten el rol que les ha dado el Estado o la sociedad.

Tercero: la visión moderada de Mesa y además la percepción de la gente de que es un “intelectual”, “letrado”, también hacen que la gente vea que pueda ser un buen candidato.

En resumen: Mesa representa todo lo que no es Evo, según la percepción de la gente. Es decir, es una persona que tal vez inclusive puede llamar mucho la atención de ciertos grupos etáreos (jóvenes, adultos) y sociales (clase media alta, clase media per se). Y tal vez, me animaría a decir, puede convocar al voto a esta nueva clase media emergente, que procede de la informalidad.

Finalmente, considero que Mesa no es percibido necesariamente como un político tradicional. La gente está cansada de los políticos “tradicionales” y en este caso Mesa proyecta una imagen que no responde a ello. Más bien responde a los medios de comunicación, y al hecho de que es una persona que publica libros, etc. Mesa puede considerarse un outsider.

