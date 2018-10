Mesa firma con plataformas y llama a pelear para la inhabilitación de Evo (Video)

Carlos Mesa firmó este miércoles un acuerdo con 25 plataformas ciudadanas para encarar los comicios de 2019, sin embargo, señaló que más allá del tema electoral se debe pelear para que se cumpla con el referendo del 21 de febrero y Evo Morales sea inhabilitado como candidato.

“El 21 de febrero no quiere decir abstención, eso sería suicida, quiere decir que pelearemos por esta lógica, la de la inhabilitación del presidente y el vicepresidente, esperando que el Tribunal Supremo Electoral responda a su mandato”, dijo Mesa en el acto realizado en la ciudad de La Paz.

Mesa advirtió que estamos ante “la campaña más terriblemente larga de la historia electoral del país”, puesto que falta más de un año para los comicios generales que podrían ser el 27 de octubre de 2019.

Señaló que se peleará para el cumplimiento del referendo de 2016 y Evo Morales no sea candidato, sin embargo, de no lograrlo, se debe trasladar la lucha del 21F al 27 de octubre de 2019 para demostrar que el candidato del MAS no es legítimo.

El candidato del FRI manifestó que, a partir del acuerdo con plataformas, está seguro que se construirá un “triunfo histórico” electoral, contra quienes buscan instalar un autoritarismo y totalitarismo en Bolivia.

“Cuando hablamos de una resistencia y de una derrota de quienes quieren imponernos el autoritarismo, lo decimos firme y claramente desde la democracia, respetando sus valores, respetando el mandato de nuestra Constitución, seguros de que vamos a construir, a partir de este proceso que estamos trabajando juntos, un triunfo histórico en octubre del año 2019”, dijo.

Erbol / La Paz