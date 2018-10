Mesa: La demanda tenía un ‘error de apreciación’ pero valía la pena el riesgo

Llama a encarar el futuro con Chile con nuevas personas

El expresidente Carlos Mesa reconocíó este jueves que hubo un “error de apreciación” de parte de los abogados de Bolivia en la demanda marítima planteada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sin embargo, a su criterio valía la pena el riesgo de seguir adelante con el litigio.

Mesa señaló que el momento en que se presentó la demanda no era el adecuado, porque el pedido boliviano no se trataba de un tema tradicional de límites, sino iba a “mover el avispero” del sistema del Derecho Internacional.

Explicó que, si la Corte fallaba a favor de Bolivia, era un hecho histórico porque transformaría el Derecho Internacional, dándoles a naciones pequeñas jurisprudencia para exigir el incumplimiento jurídico de compromisos formales a naciones poderosas.

Señaló que los abogados de Bolivia consideraban que el momento actual era “muy interesante para una mirada progresista y de Siglo XXI” y, por lo tanto adecuado para una demanda de la trascendencia de la boliviana, pero los jueces decidieron actuar de manera conservadora y mantener el statu quo.

Dijo que la CIJ debía escoger entre dos vías: “el camino de fallar en justicia o de fallar en derecho, entendiéndolo segundo como garantizar la seguridad jurídica internacional”. La Corte eligió el segundo.

Con ese análisis, Mesa reconoció que hubo un error de apreciación del equipo jurídico, pero eso no quita que la argumentación jurídica de la demanda boliviana era consistente no que valiera el riesgo.

“¿Fue un error de apreciación de nuestro equipo? Creo que sí, pero que no quita que el riesgo que asumimos valiera la pena, no quita que los elementos argumentales y jurídicos de los actos bilaterales y multilaterales, entendidos como compromisos jurídicamente exigibles, no debieran ser presentados y planteados. Asumimos el riesgo y el riesgo lamentablemente nos llevó a un resultado negativo”, dijo, en un mensaje publicado en su canal de You Tube.

Reconoció también que se generó una “sobre expectativa” optimista. “El país sintió durísimamente un golpe que, por supuesto, no esperaba dado que le habíamos dicho que las posibilidades de Bolivia eran altísimas para ganar el caso”, indicó.

Hacia el futuro

Para el futuro, Mesa planteó remozar las relaciones con Chile, sobre la realidad que ha dejado el fallo de la Corte. Dijo que para eso se necesita de un nuevo escenario y nuevas personas.

“Hay que encarar de una manera nueva, de una manera remozada las relaciones bilaterales con Chile. Diálogo. Confianza. Encarar los problemas pendientes, que no están vinculados solamente con la cuestión del mar, que ambos países tienen que construir, para formular un futuro distinto del que hemos tenido en el pasado inmediato, en el pasado largo, Esto implica un cambio. esto implica la necesidad de un nuevo escenario y de nuevas personas para llevar adelante esas iniciativas”, sostuvo.

El expresidente dijo que no se debe dejar de lado la reivindicación marítima, pero se debe reinventar la en que hemos concebido hasta ahora la relación bilateral con Chile, sino nuestras opciones de vinculación internacional a través de dos océanos el Pacífico y el Atlántico. En ese entendido mencionó a Ilo y Puerto Busch.

Fuente: erbol.com.bo