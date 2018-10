Mesa lanza su campaña con ataque a Evo y Demócratasanuncia conversación con él

Doria Medina reaccionó con un comunicado cordial, pero, cosa de disciplina de su sigla, sus asambleístas cuestionaron al expresidente. El MAS, el expresidente Jaime Paz e incluso algunas exautoridades del Gobierno del historiador lo criticaron ayer con dureza

Fue tal como el abogado Carlos Alarcón reveló a EL DEBER el viernes: Carlos de Mesa lanzó su candidatura a la Presidencia de la mano del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI). El vocero marítimo inició su campaña con un mensaje que confina los casi 13 años de Gobierno de Evo Morales “al pasado”, una crítica que no pasó desapercibida entre los políticos al provenir del exvicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. Por su parte, Demócratas, el partido de Rubén Costas, anunció conversaciones con el candidato del FRI.

De Mesa se había hecho esperar, pero a las 11:00 de ayer divulgó su mensaje en YouTube. De entrada atacó a Morales: “Es parte del pasado, es el pasado, y lo es porque desgraciadamente ha decidido que el poder es más importante que el proyecto, porque desgraciadamente considera que tiene algún derecho adquirido para permanecer indefinidamente en el poder”, sin respetar el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016.

Propuso terminar con “un continuismo inaceptable”. Dijo que el MAS “está envilecido porque la justicia no funciona, porque la ley es simplemente un enunciado que nadie cumple, empezando por el propio presidente, y porque lo que parecían ideas se han convertido en palabras vacías”.

Por ello, Carlos de Mesa prometió una democracia que establezca con claridad que la ley está hecha para ser cumplida. Así su primera promesa fue refundar la justicia.

Ante ese anuncio, se generaron dos tipos de reacciones. Por un lado, la agrupación Demócratas, a través de su secretario ejecutivo nacional, Vladimir Peña, señaló: “Vamos a conversar con el FRI, ahora bajo el liderazgo del expresidente Carlos de Mesa, igual que con otras organizaciones políticas, con Sol.Bo y Unidad Nacional. Hay que construir una unidad amplia, pero no a cualquier costo”, dijo

Por lo demás, pesaron más las críticas. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, comentó tras el mensaje que “la dimensión de la temporalidad de Carlos de Mesa está al revés, porque perteneció a otra época, tuvo una oportunidad, no tomó decisiones y está atrapado por los resabios del pasado”.

El diputado Édgar Montaño apuntó al FRI y, en un sentido retórico, se preguntó qué garantía de éxito puede darle un partido polí- tico que estaba en la retaguardia. Desafió al FRI y al expresidente a armar algo con “cuatro gatos”

A través de un comunicado, el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, fue muy cordial con De Mesa. En el documento le da la bienvenida a la política opositora activa, que es “muy difícil” de llevar adelante en el país, y le dice que espera que su participación contribuya a la unidad.

Sin embargo, sus asambleístas fueron duros con el expresidente. El diputado Amílcar Barral dijo que “el discurso dice vengan, únanse en torno a mí. O sea, soy el único y creo que la democracia es otra cosa. No me gustó que hable mal de los militantes de los partidos políticos. Aquí no hay mesías”, aseveró.

En su cuenta de Twitter, su correligionario Arturo Murillo aludió a De Mesa y a Demócratas: “Preocupa que hay candidatos que perfilan alianzas, entusiastas líderes inscriben militantes, qué pasó con el ‘Bolivia dijo No’ y el 21-F, ¿ lo olvidamos? Si es así seamos valientes y digamos al pueblo que Evo Morales nos robó la esperanza de la democracia y sigamos con el juego azul”

En la misma línea, el expresidente Jaime Paz Zamora sugirió otro eje, pero también muy crítico y sugiriendo que Carlos de Mesa le hace el juego al Gobierno.

“Felicidades Carlos de Mesa por finalmente tomar una decisión. A menos de una semana del fallo sobre nuestra demanda marítima tenemos los bolivianos (as) un dolor profundo en el corazón, una brutal derrota en las manos y dos candidatos… eso es todo lo que nos dejó La Haya”, expresó el expresidente.

El debate se volcó también a las redes sociales. El exviceministro de la gestión de Mesa, Armando Ortuño, quien en algún momento fue ministro interino de Desarrollo Sostenible, hoy convertido en un analista independiente, escribió en Facebook que “hoy (ayer) apareció acartonado, casi doctoral (en mal sentido), repitiendo lugares comunes y sobre todo con muy poca emotividad”.

Luego remató: “Unidad, centralidad del ‘ciudadano’ versus ‘el partido’ (léase el MAS), alejamiento de los partidos tradicionales, un republicanismo de manual y una apelación por la novedad frente al pasado, salto audaz para un político que viene de la década de los 90 del siglo XX, fueron los ejes de su propuesta”. Su post fue muy comentado.

