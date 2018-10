Mesa responde a Evo y le aclara su concepto de “ciudadano”

El expresidente Carlos Mesa respondió hoy a las alusiones vertidas ayer por el mandatario Evo Morales, quien lo calificó de “individualista” por su convocatoria a las ciudadanas y ciudadanos emitidael pasado sábado, cuando confirmó que sería candidato por el FRI para las próximas justas electorales.

Para Morales, el que Mesa convoque a ciudadanas y ciudadanos a su candidatura es dejar de lado a los movimientos sociales o desconocer al pueblo organizado. Llegó a tildar esepensamiento de”imperialista”. No obstante, Mesa explicó que la idea de ciudadano no tiene que ver con la ciudad, sino contodas aquellas personas que tienen derechos políticos, indistintamente del lugar donde viven.

“La candidatura que nosotros proponemos es para ciudadanos, por los ciudadanos y con los ciudadanos. La idea de ciudadanía, y esto es importante para quien no conozca el concepto, no tiene que ver con ciudad. Ciudadanía no es igual a ciudad. Ciudadanía es igual a una persona que tiene derechos políticos viva en el campo, en una ciudad intermedia o grande”, explicó.

Las declaraciones de Mesa se dieron hoy en el Prado paceño, a donde se dirigió para acudir a un punto de inscripción de militantes del FRI, para lo que serán las próximas elecciones primarias de enero de 2019.

