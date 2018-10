Ministro Rada: “Candidatura de Evo está plena y absolutamente habilitada”

El ministro de la Presidencia Alfredo Rada respondió a los cuestionamientos del Conade que pidió que el TSE inhabilite a Morales y García Linera para las elecciones de 2019.

Ministro de la Presidencia Alfredo Rada. Foto: ANF

La Paz, 11 de octubre (ANF).- Después que el cabildo del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) emplazó al Tribunal Supremo Electoral, inhabilitar al presidente Evo Morales, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada afirmó que la candidatura del Mandatario está plena y absolutamente habilitada”.

“Su candidatura, lo volvemos a decir, está plena (y) absolutamente habilitada por Sentencia Constitucional, que a su vez es definitiva, inapelable y de obligatorio cumplimiento”, declaró el titular de la Presidencia en una rueda de prensa, en la que destacó la movilización de medio millón de personas en defensa del denominado proceso de cambio.

El Conade, las plataformas ciudadanas, políticos opositores y otros sectores ratificaron, este miércoles, el pedido de respeto al 21F y conminaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a emitir una resolución de inhabilitación del presidente Morales para las próximas elecciones de 2019.

“Que escuchen los señores del Tribunal Electoral, organismo encargado de hacer respetar los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, les exigimos que lo más antes posible dicten la resolución prohibiendo expresamente que Evo Morales y Álvaro García Linera postulen a las próximas elecciones”, manifestó el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y miembro del Conade, Waldo Albarracín.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) avaló la repostulación de las autoridades electas, entre ellas la del presidente y vicepresidente, bajo el argumento de la “aplicación preferente” de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Para el partido gobernante el referéndum del 21 de febrero de 2016 está vigente y se ha cumplido, porque el artículo 168 de la Constitución Política del Estado no ha sido expulsado sino que está suspendido en su aplicación.

Sin embargo, la diputada Jimena Costa manifestó que no se trata de que la oposición tenga o no propuesta o que exista miedo o no al presidente Morales, sino que un cuarto mandato es inconstitucional.

“Hay una Constitución Política del Estado vigente y dice que Evo (Morales) y Álvaro (García Linera) no pueden repostular, porque ya rebasaron sus mandatos constitucionales”, sostuvo la legisladora.

El ministro Rada señaló que el MAS está plenamente preparado para ir a las elecciones “estamos listos para afrontar ese desafío democrático en las urnas”, y cuestionó si la oposición está en las mismas condiciones de ir a los comicios con propuestas y programa de Gobierno y no solo nombres de candidatos.