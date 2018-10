Ministro Sánchez: Juicio de AeroSur frena la negociación con Air BP

Un juicio entablado por la extinta empresa aérea AeroSur contra Air BP estaría impidiendo de que Bolivia se haga de las acciones completas de la subsidiaria de British Petroleum que controlaba la provisión de combustible para aviones, así lo ha confirmado esta mañana el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

La autoridad explicó que se concluyó el decreto del arbitraje con Air BP y tras una evaluación se llegó a que la subsidiaria de British Petroleum tendría un costo $us 5 millones, no se logró avanzar más a raíz de un problema de contingencia generado por el proceso con AeroSur.

“AeroSur le hizo una denuncia a Air BP, mientras eso no se resuelva no podemos avanzar. Haciendo un porcentaje para tener la totalidad de las acciones de la nacionalización, si $us 15.500 millones es el patrimonio de YPFB Corporación y hoy trabajamos sobre $us 5 millones, necesitamos el 0.032% para incorporar las acciones de Air BP a YPFB”, declaró Sánchez.

Agregó que la incorporación de las acciones de Air BP a YPFB dependerá del tiempo que tarden en solucionar el problema judicial que tiene la subsidiaria de British Petroleum con AeroSur.

La autoridad recordó que la nacionalización de las empresas subsidiarias demandó una inversión de $us 1.000 millones y la compra de las acciones ha redituado utilidades de más de $us 3.000 millones.