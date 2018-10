Mujer le arrebató la casa a su madre de 86 años bajo engaños

Santa Cruz.- “No le he dicho nada ahí, por miedo a que me pegue”, dijo entre lágrima la señora, sobre la respuesta que le dio a su hija cuando la amenazó con el lugar donde colocaría su cuerpo al morir.

de sus hijas le arrebató su casa, haciéndole firmar una transferencia a través de engaños. Su hija Yola Zapana argumenta que sufre trastorno de memoria. Tanto ella como sus otros cuatro hijos piden que se anule la transferencia del inmueble valorado en 80 mil dólares, el cual se encuentra ubicado en el 7mo anillo, avenida Bánzer. La señora Mollo manifiesta que en ocasiones olvida situaciones y comentó que su hija, la llevó hasta el cementerio y la condicionó mostrándole el nicho donde la enterraría cuando muera la anciana, quien sufre de un trastorno de la memoria inmediata, producto de un tumor que padece. “No le he dicho nada ahí, por miedo a que me pegue”, dijo entre lágrima la señora, sobre la respuesta que le dio a su hija cuando la amenazó con el lugar donde colocaría su cuerpo al morir.