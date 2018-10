No vas a poder creer lo que los pasajeros se roban de los aviones

Estos no son los únicos objetos que los pasajeros roban de los aviones. Algunos artículos robados son sorprendentes porque no está claro qué harán los pasajeros con ellos. Eso incluye pancartas de advertencia (“Chaleco salvavidas debajo de su asiento”), las mesitas que sirven como bandeja en los asientos y, como una vez me dijo una aeromoza, “las alas de la chaqueta de mi uniforme, que estaba en el asiento del pasillo”.