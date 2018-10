Número de millonarios sigue creciendo en Chile y riqueza media de los adultos triplica promedio de Latinoamérica

Pese a las menores tasas de crecimiento de la economía de los últimos años, el número de millonarios sigue creciendo en Chile. Y de manera significativa. Así se desprende del informe de riqueza mundial 2018 de Credit Suisse Research Institute, el cual calcula en 67 mil el número de personas en Chile con un patrimonio superior al US$ 1 millón, cifra que representa un alza de 17,5% frente a los 57 mil estimados en la medición anterior.

Según el informe de la entidad suiza, la riqueza promedio de los adultos en Chile llega a US$ 62.220, muy por encima de los US$ 18.050 del promedio de América Latina y ligeramente por debajo de los US$ 63.100 del promedio mundial.

Credit Suisse destacó que el monto es alto en comparación con “la mayoría de los mercados emergentes”.

De acuerdo al estudio, EEUU es el país que más ha contribuido a la riqueza mundial, sumando US$ 6,3 billones , y aumentando su riqueza total a US$ 98 billones , con lo que continúa el ritmo aumentando su riqueza total y riqueza por adulto de forma ininterrumpida desde 2008.

China ocupa el segundo lugar en el ranking mundial de riqueza, al sumar US$ 2,3 billones hasta totalizar US$ 52 billones; y se proyecta que un aporte de US$ 23 billones más en los próximos cinco años elevaría su participación en la riqueza mundial del 16% de 2018 a cerca de 19% en 2023.

Respecto a la metodología, la entidad proyecta la riqueza total a nivel país al pronosticar por separado los activos financieros y no financieros, pero se utilizan los datos del PIB e inflación de la última base de datos de Perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI).