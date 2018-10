Oposición: “Chapare se volvió una tierra sin Dios y sin ley”, donde solo mandan los cocaleros de Evo

Las organizaciones cocaleras y la Federación Única de Centrales Unidas de Shinahota (Fucus) determinaron prohibir la inscripción en otros partidos que no sea el MAS y advierten a los sindicatos de transporte 25 de Noviembre y 1º de Mayo, que si no respaldan a Evo Morales serán penados con un desconocimiento, expulsión y retiro de las paradas de servicio público en Shinahota.

Demócratas: “Chapare se volvió una tierra sin Dios y sin ley”

Ministro de Defensa niega hostigamiento y en el Chapare cocaleros reiteraron que no permitirán presencia de otros partidos

COCALEROS MARCHARON ANUNCIANDO QUE NO PERMITIRÁN OTROS PARTIDOS EN EL CHAPARE.

El Chapare, donde se encuentran las seis federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba –principal bastión del MAS- “se convirtió en una tierra sin Dios y sin ley” afirmó el Movimiento Demócrata Social (MDS), porque impiden el libre ejercicio de la democracia y amenazan a los que piensan distinto.

Los afines al oficialismo advirtieron que no permitirán que otros partidos operen en la región.

“El Chapare se ha convertido en un zona sin Dios y sin ley, donde se toman decisiones demasiado rápido y no hay la presencia del Estado. Ahí no deben primar los votos resolutivos sino debe primar la democracia, la libertad de tránsito, la libertad de elegir a qué partido político uno quiere pertenecer”, afirmó Ernesto Suárez, primer vicepresidente del MDS.

Las afirmaciones del dirigente del partido demócrata, Ernesto Suárez, se enmarca en los recientes hechos acaecidos en la población de Shinahota del Chapare, donde declararon estado de alerta ante cualquier partido político o agrupación ciudadana, que inicie registro de militantes contraria al proceso de cambio.

Es decir, la Federación Única de Centrales Unidas de Shinahota (Fucus) emitió un voto resolutivo prohibiendo a los partidos políticos la instalación y apertura de libros de registros que no sean del MAS, esta decisión es producto de la inscripción de militantes del Frente de Izquierda Revolucionario (FRI), que días atrás estuvo inscribiendo a militantes en el Chapare.

Fueron contundentes la conminatoria a sus afiliado de la Fucus, porque aseguraron que está prohibido inscribirse en otros partidos que no sea el MAS y la misma fue hecha acompañada de una advertencia a los sindicatos de transporte 25 de Noviembre y 1º de Mayo, que si no respaldan a Evo Morales serán penados con una desconocimiento, expulsión y retiro de las paradas de servicio público en Shinahota.

Son estas actitudes y determinaciones que cuestiona el dirigente de Demócratas Ernesto Suárez, en el que exhorta al presidente Evo Morales, a ordenar a sus afiliados, los cocaleros de la zona del Chapare que son del Movimiento al Socialismo (MAS), a que depongan su verticalidad contra las otras organizaciones políticas.

“Vamos a pedir garantías porque tampoco podemos estar exponiéndonos. El Estado tiene que dar las garantías, el ciudadano no tiene que pedirlas, el Chapare no es otro país (…) es el Presidente del país quien tiene que dar la orden para deponer actitudes agresivas hacia otros partidos políticos que no sean del MAS, porque él dirige a los cocaleros”, aseveró Suárez.

En esa línea, reiteró que su partido ingresará en los próximos días a esa región para inscribir a nuevos militantes así como lo hizo en los Yungas de La Paz.

“Nosotros vamos a entrar y vamos a tener presencia en todos los rincones del país; como ya estuvimos en Achacachi, La Asunta, Potosí, Oruro y otras partes, tenemos presencia en 200 municipios institucionalizados y más de doscientos mil inscritos registrados en el TSE, ahora está circulando otros libros más que serán entregados este 24 de octubre”, informó Suárez.

El domingo, el candidato a la Presidencia por el FRI, Carlos Mesa, pidió al presidente Evo Morales, ordenar a sus dirigentes del Trópico de Cochabamba, que respeten el proceso de inscripción democrática de los militantes del FRI.

“Presidente Morales, como Presidente de las federaciones del Chapare, tiene la obligación de ordenar a sus dirigentes que respeten la democracia. Todo candidato tiene derecho a hacer cualquier actividad proselitista allí. ¿O es que el Chapare no es Bolivia?”, escribió en su cuenta twitter.

