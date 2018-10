Padre de Lampe a periodista argentino: Buscan prensa, seguramente su programa nadie lo mira

Tras la arremetida contra el arquero boliviano Carlos Lampe por parte del periodista argentino Pablo Carrozza, del programa Fútbol Al Horno de canal 26, por la reciente contratación de Boca Juniors para la Copa Libertadores, el papá del meta, Juan Carlos Lampe, se pronunció al respecto deplorando la actitud del reportero.

En entrevista con Notivisión, el progenitor del ex portero de Huachipato, descalificó la postura ‘vergonzosa’ del periodista argentino luego que arrancara el número 1 de la camiseta con los colores de la selección boliviana que llevaba el apellido de Lampe.

“Yo creo que buscan prensa, seguramente esos programas nadie los mira y quieren hacerlo público. Yo no sé si ese señor (Pablo Carrozza) se fumó un árbol por lo menos porque es increíble que haga una cosa así”, expresó.

¿Qué le pasó a la L y a la I del medio? preguntó uno de los periodistas a lo que respondió Carrozza: “La agarró el perro de Lampe. El perro de Lampe rompió la camiseta, que querés que haga. Me la agarro con este muchacho porque piensa que es Evo Morales o el ‘Diablo’ Etcheverry, los grandes ídolos de Bolivia. Lampe, no te voy a pegar porque sos boliviano, porque los bolivianos son laburante (trabajadores) te voy a pegar porque te cansaste de vender humo y todavía no te pusiste los guantes. No existís en Bolivia”, disparó el periodista durante el programa.

Juan Carlos indicó que su hijo no necesita tapar la boca de nadie por sus actuaciones bajo los tres palos, y que nadie puede hablar de Lampe como un desconocido, esto ante su trayectoria en el club chileno y con los partidos con la selección.