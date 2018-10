Patzi ¿hace juego al MAS?, echa mano a grabación para probar que Pando tomó posición a favor de Mesa

“Compréndanme”, demandó el gobernador de La Paz, Félix Patzi, quien es representante legal de radio Líder, para después explicar los motivos que lo impulsaron a rescindir el convenio con la periodista Amalia Pando. Explicó que uno de ellos fue la “propaganda” que hizo en su programa por Carlos Mesa lo que, dijo, es un delito debido a que el medio es del Estado.

“Quisiera aclarar, evidentemente yo comprendo la reacción de toda la población”, dijo la autoridad departamental y añadió que “para nosotros no es problema la entrevista ni el entrevistado Carlos Mesa”, sino que Pando “tomó una posición, una apología, un partido, hizo propaganda para Carlos Mesa y dijo, inclusive, ‘cerramos todos fila en torno a nuestro candidato’”.

Patzí fue entrevistado este jueves por Líder a través de un contacto telefónico y en un espacio en el que el director del medio Édgar Ramos también justificó la determinación. Ahí, divulgaron las grabaciones del programa en cuestión en el que se escucha decir a Pando “ya tenemos un candidato para ganar en las elecciones 2019” y “vamos a defender a nuestro candidato”.

“Hacer eso está en su derecho (pero) estamos de una radio estatal y eso se llama uso indebido de un bien público. A mí me van a juzgar y me van a hacer proceso por uso indebido de un bien público. ¿Qué correspondía entonces? Para no incurrir en ese delito del uso de bien público tenía que evidentemente rescindir el convenio de Cabildeo con radio Líder”, argumentó Patzi.

La periodista Pando denunció el lunes que su programa Cabildeo salió de la programación de radio Líder por la entrevista que hizo al expresidente Carlos Mesa, quien anunció su candidatura para las elecciones presidenciales de 2019 el fin de semana.

“Patzi echa a Cabildeo de Radio Líder luego de la entrevista con el candidato a la presidencia Carlos D. Mesa. La carta está fechada con 8 de octubre pero me la entregaron desesperadamente hoy 9 de octubre a las 18:30 en un consultorio donde me atendían” (Sic), escribió en Facebook.

El exmandatario también se pronunció al respeto y calificó de “autoritaria” y “antidemocrática” la decisión que asumió Patzi.

El Gobernador afirmó que Pando y su colaboradora Roxana Lizárraga, durante su estadía en el medio de comunicación, tenían toda la libertad de entrevistar a todos los actores políticos porque, aseguró, el medio garantiza la libertad de expresión.

“Compréndanme la población, me hubiera gustado que hubiera continuado este programa, pero en ese análisis y respeto de la presa libre, pero no hacer apología por un partido o por un candidato y ese es el problema central por el que hemos tomado la decisión”, insistió.