Pequeños empresarios de Bolivia: “No vamos a pagar el segundo aguinaldo, no tememos al Gobierno”

Conamype: “No vamos a pagar el segundo aguinaldo, no tememos al Ministerio de Trabajo”

Presidente de la Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Conamype), Néstor Conde. Foto: Radio Éxito.

La Paz, 10 de octubre (ANF).- El presidente de la Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Conamype), Néstor Conde, afirmó este miércoles que su sector no pagará el segundo aguinaldo y aseguró que no temen las consecuencias que les depare el incumplimiento.

Conde lamentó la determinación del presidente Evo Morales de oficializar el pago del beneficio sin tomar en cuenta la imposibilidad de los microempresarios, y hacerlo solo para cumplir con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB).

“Queremos ser claros con el Presidente (Evo Morales), no vamos a pagar este segundo aguinaldo, no tememos al Ministerio de Trabajo, no importa lo que vayan a hacer”, expresó el dirigente a ANF.

Esta mañana, el Jefe de Estado informó que la economía del país en el periodo interanual 2017-2018 creció en más del 4,5% y oficializó el pago del segundo aguinaldo de debe ser cumplido de forma obligatoria en el sector público y privado.

El ejecutivo de Conamype remarcó que el crecimiento en el sector en el mejor de los casos fue de 1,5% para una minoría, y en más del 70% de los afiliados no hubo crecimiento.

“Otros han tenido que variar sus productos entre chinos y nacionales para no cerrar, y eso no es crecimiento”, apuntó.

Indicó que si el Gobierno quiere que Conamype pague el segundo aguinaldo “que abra mercados porque en este momento estamos siendo invadidos por productos chinos y ropa usada”.

Sobre los créditos anunciados por el gobierno para el sector, dijo que de los 600 mil afiliados solo el 1% se benefició porque las condiciones e intereses son imposibles de pagar.

“Nos ha lanzado el Gobierno un interés de 11,5% y a la gran empresa de 6%; en vez de ayudar al sector productivo nos está asfixiando, no hay forma de acceder a créditos en tema de maquinarias”, apuntó.

Dijo que en tema de mercados, Bolivia no tiene acuerdos bilaterales con ningún país vecino.

“Nosotros estamos pasando una situación realmente crítica, y si no se toma una medida seria, va a ser la muerte del sector, el desempleo se va a generalizar a nivel nacional”, subrayó.

Indicó que este miércoles enviarán una carta al Primer Mandatario pidiéndole que los reciba porque los funcionarios del Ministerio de Economía desde el año pasado hablaron de mesas de trabajo y nunca concretaron.

