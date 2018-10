Piñera abordaría Caso Bolivia con el Papa y ex canciller aconseja no hacerlo para “no abrir otras puertas”

Hasta ayer había una sola cosa segura a tratar en la cita en que a las 10 horas de mañana (5 AM hora chilena) el Papa Francisco recibirá al Presidente Sebastián Piñera: la situación de la crisis de la Iglesia en Chile durante la purga que vive a raíz de los abusos sexuales, violaciones y encubrimientos que aún se investigan.

“Espero que conversemos con el Papa Francisco los temas más relevantes para nuestro país y entre ellos, por supuesto, está la grave crisis que afecta a la Iglesia Católica en el mundo entero y también en Chile”, le dijo al diario español El País el pasado domingo 7. En tabla también está analizar la situación de los países y gobiernos latinoamericanos.

Pero también, según explican en el reducido equipo presidencial de máxima confianza del mandatario -y así también lo subrayaron en la comitiva que lo acompaña en su gira por Europa- Piñera lleva en su carpeta otro tema, que puede resultar controversial: el diferendo con Bolivia y el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que le dio la razón a Santiago y derivó en una derrota apabullante para La Paz.

La idea (y salvo cambios de última hora), de acuerdo a una versión proveniente de Palacio, es que el mandatario “le explique a Su Santidad los alcances del dictamen”.

El problema, según los expertos en diplomacia y manejo de relaciones con el Vaticano, es que si Piñera lo hace, estaría contraviniendo la línea que fijó la administración Bachelet de mantener a la Santa Sede al margen del diferendo con La Paz y relevar que se trata de un tema exclusivamente bilateral. Eso, recalcan participantes del proceso, fue socializado en su oportunidad con los ex presidentes. Incluido Piñera.

Dicha política justamente obedeció al temor en Santiago de que Evo Morales ganara terreno en el extranjero, donde ya se había detectado que se perfilaba como el “país débil” de esta contienda. Cuadro que tuvo un hito alarmante durante una visita de Bergoglio a Bolivia (2015), cuando pidió un diálogo “franco y abierto” para “evitar conflictos con los países hermanos”, a lo que agregó que “estoy pensando en el mar. Diálogo, diálogo”, y que todos los problemas, por “espinudos” que sean, tienen soluciones “compartidas, razonables, equitativas y duraderas”.

Bergoglio 1 – Piñera 0

La de mañana será la tercera vez que ambos Jefes de Estado se vean las caras. La primera fue en marzo de 2013, en una ronda de saludos protocolares luego de la entronización del Sumo Pontífice. La segunda fue en enero de este año, durante su visita a Chile, y que para el marcador cuenta como un victoria suya y una derrota para Piñera.

Esa vez, este último asistió como ex mandatario a La Moneda, a un par de meses de asumir por segunda vez el poder. Esperó alineado con otros pares suyos y autoridades el saludo papal en el Patio de Los Naranjos, bajo el estricto protocolo vaticano. El Papa le estrechó la mano brevemente, le entregó un regalo y siguió con su ronda. Pero dos puestos más allá hizo una innegable diferencia al detenerse más segundos con el ex mandatario Ricardo Lagos: lo saludó, se tomaron las manos, sonrieron y hablaron.

A la salida, Piñera dijo a la prensa dos veces que esperaba “recibir consejos” del Papa. Pero pese a sus esfuerzos de anotarse un punto consiguiendo una cita a solas, el Vaticano no accedió.

Bajo ese contexto es que ambos se encontrarán mañana.

Fernández: “Espero que el Presidente no salga con algún chiste de mal gusto”

“Como todos los chilenos, y a estas alturas tenemos derecho todos a decirlo, espero que el Presidente no salga con algún chiste de mal gusto que eche a perder la opinión pública sobre la reunión”, advierte, así con mayúsculas, ex canciller y ex embajador en El Vaticano Mariano Fernández. Añade que “con el señor Trump ya pasó lo de la bandera. No somos un país ni está la situación internacional para este esfuerzo permanente de hacer cosas divertidas, graciosas, que una vez puede resultar como espontánea, pero como método no corresponde a un Jefe de Estado”.

“Temas hay” para la cita, y que sobre la crisis de la Iglesia en Chile “el Presidente tendrá alguna opinión y el Papa también”. También “es natural que conversen sobre la situación del continente, que no está viviendo sus mejores momentos. Debería haber una cordialidad”.

Sobre el fallo de La Haya y la cuestión boliviana “no es un tema para la conversación entre el Presidente y el Papa”.

-¿Por qué?

-Cada Presidente tiene autonomía para hablar sobre asuntos, pero es un fallo judicial, y éstos se cumplen más que se comentan. No me parece necesario andar divulgando este asunto. Cuando Evo Morales especuló con el apoyo que tenía de El Vaticano, y éste, de manera muy nítida -yo estaba de embajador allá- le hizo ver que con estas no contaba.

-¿Está fuera de norma que ambas autoridades toquen este tipo de tema? ¿O son los gestos anteriores del Papa y la línea chilena de tratar de mantenerlo lejos del diferendo con La Paz lo que aconsejan no tocar el tema mañana?

-Habiéndose producido el fallo de La Haya, conociendo el Presidente que El Vaticano a Evo Morales… de hecho, en su última visita le comunicó la total autonomía, independencia del Papa, no tiene mucho sentido insistir en un tema que ya pasó, que ya se resolvió antes. Y menos ahora que hay un fallo tan contundente. Por lo demás, la Santa Sede tiene un grupo de diplomáticos que seguro ya le han informado en detalle al Santo Padre acerca de lo que ocurrió.

-¿Qué implicancias tiene si lo hace?

-No sé qué consecuencias puede tener. Pero lo evidente es que si empiezo a compartir temas de decisiones judiciales como parte de la conversación política, entonces abro las puertas a que haya otros temas para introducir en la conversación.

-En el gobierno dicen que podría ser posible que el Papa sondee al Presidente sobre posibles nombres para designar a un nuevo arzobispo de Santiago y obispos en sedes intervenidas. Que antes han pasado las dos cosas: que no ha consultado, y que sí. ¿Qué se puede esperar?

-No es así. La única consulta que hace la Santa Sede con el gobierno de Chile es sobre el nombramiento del obispo castrense; es el único tema donde tenemos formalmente una relación. El nombramiento de obispos, arzobispos, cardenales, la Santa Sede opera con completa autonomía.

-Pero Piñera ha dicho más de una vez que espera que la Iglesia tome medidas.

-El retardo en los nombramientos que está teniendo la Santa Sede tiene que ver con que no quiere cometer errores en la constitución de la Conferencia Episcopal chilena. Debe estar en un estudio detallado.

Detalles de la cita

Traje oscuro para los hombres y para las mujeres. Si es vestido, abajo de la rodilla. Ese es el protocolo del Vaticano para visitar al Papa Francisco, y que tendrá que respetar el Presidente Sebastián Piñera, su esposa Cecilia Morel y la comitiva que lo acompaña. La cita durará aproximadamente una hora. Al encuentro podrá acceder la prensa oficial de Piñera y solo dos periodistas de la prensa acreditada de La Moneda: hubo que hacer el habitual sorteo.

En el lugar, según informaron, cuando ingrese la prensa -que será solo unos minutos- no se podrán sacar registros audiovisuales. A la reunión asistirán, según han transmitido, los 13 parlamentarios que acompañan al Mandatario en la comitiva, y está contemplada una foto grupal.

De igual manera, el Presidente junto a Morel le entregarán, a nombre de los dos, un regalo. “Mañana vamos a estar con el Papa Francisco, y como católico y como Jefe de Estado vamos a conversar todos los temas que le interesan a los chilenos y que le interesan a todos los hombres y mujeres de buena voluntad”, reiteró Piñera hoy en Bruselas.

Para él, además, la cumbre vaticana de mañana es vista en su equipo como una suerte de “broche de oro” luego de una gira europea que califican de “triunfal” luego de La Haya. Y que coincide con el octavo aniversario del rescate de los 33 mineros de San José.

La Tercera PM / Chile / Sebastián Minay

Nota relacionada: Bolivia comenzó el recuento de los daños económicos del enclaustramiento marítimo